Film tedna / Konoplja osvobaja

S humorjem prežet dokumentarni esej govori o aktivistih iz Slovenije, bivše Jugoslavije in od drugod, ki so svoje življenje posvetili legalizaciji konoplje

V kinematografih bo od 20. aprila dalje na ogled film Konoplja osvobaja v režiji Mihe Čelarja. S humorjem prežet dokumentarni esej govori o aktivistih iz Slovenije, bivše Jugoslavije in od drugod, ki so svoje življenje posvetili legalizaciji konoplje. Nekateri so pri tem prišli v navzkrižje z zakonom, vsi pa so tako ali drugače stopili na pot svoje osebne "konopljine revolucije" …

Film ob duhoviti pripovedi glasbenika in rock’n’roll filozofa Ramba Amadeusa hkrati opisuje, kako v bliskovito razvijajočo se industrijo konoplje vstopajo politika, farmacija in kapital – kljub nasprotovanju medicine, ki ima konopljo še vedno za mamilo. Konoplja tako vse bolj postaja simbol civilne družbe in pravice posameznika, da si sam pridela zdravilo ali rekreativno mamilo. Farmacija in kapital pa jo, ko bo končno "legalna", nameravata v dragih rastlinjakih vzgajati za profit.

Glavni protagonist filma je Janko Pirc, lastnik trgovine Konoplja osvobaja, je po obsodbi zaradi vzgoje in uporabe osmih sadik, s katerimi je želel pomagati bolnemu sinu in ženi, leta 2016 prvi v Slovenijii dosegel oprostilno sodbo na vrhovnem sodišču.

"Avtorji želimo s filmom osvetliti vse plati prihodnjega odnosa med konopljo in družbo ter tako ljudi spodbuditi k razmišljanju in izobraževanju, ki bi vsakomur omogočilo dober in premišljen odnos do prihodnje medicinske in rekreativne uporabe konoplje," je zapisal režiser.

