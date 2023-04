TV komentar / Pavel Rupar na TV Slovenija

Je komu res še mar? Slabo novinarstvo ni tudi neučinkovita propaganda.

Pogovor Pavla Ruparja in Jožeta Možine v oddaji Intervju

© TV Slovenija

Na dan, ko se je prvič pojavil v medijih kot organizator upokojenskega gibanja SDS, je bilo jasno, da bo Pavel Rupar tudi gost v nedeljskem Intervjuju pri Jožetu Možini. Tako predvidljivo je, pri Možini že leta nastopajo samo še ljudje, ki pripadajo SDS oziroma so del njenega obzorja duha, zdaj pa to propagando za Janšo počne še toliko bolj očitno in bojevito.