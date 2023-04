Slovenski filmi v Pekingu

Na ogled bodo filmi Mož brez krivde, Jezdeca, Varen kraj in Inventura

Mož brez krivde

© Arhiv Staragara

Od 20. do 30. aprila v Pekingu poteka 13. mednarodni filmski festival, na katerem bodo na ogled tudi filmi Mož brez krivde Ivana Gergoleta, Jezdeca Dominika Menceja, Varen kraj Juraja Lerotića in Inventura Darka Sinka.

Uradna tekmovalna sekcija 13. mednarodnega filmskega festivala v Pekingu odkriva in predstavlja nove dosežke režiserjev z vsega sveta. V izboru za glavno nagrado tiantan je film Mož brez krivde režiserja Ivana Gergoleta, ki je nastal v slovensko-italijansko-hrvaški koprodukciji, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra.

Film z gledišča vdovele negovalke Angele pripoveduje pretresljivo zgodbo o posledicah azbesta, zahrbtnega morilca delavcev v ladjedelnicah in drugih obmorskih obratih. Po smrti Angelinega moža za azbestozo zboli direktor tega podjetja, nakar se Angela pusti pregovoriti, da ga bo negovala, a le zato, ker naklepa maščevanje.

"V današnji splošni hiperprodukciji v podivjani ekonomiji brez meja - v kateri se seveda Kitajska tudi lahko prepozna - bi odločevalce znalo pritegniti prav to gospodarsko-politično ozadje filmske zgodbe. Splošno občinstvo pa se bo, verjamem, brez težav poistovetilo z junaki in potopilo v zgodbo dobrega proti zlu in vseh sivin vmes," je o filmu povedal glavni igralec filma Branko Završan.

V sekciji Forward Future, ki osvetljuje tematike in posebnosti različnih kultur, tekmuje film režiserja Dominika Menceja Jezdeca. V njem spremljamo prijatelja iz vasice v Prlekiji, ki se z novo sfriziranimi mopedi odpravita na pot prevpraševanja osebnih vrednot in svobodne volje.

ITJoxGF9tg4

Poleg Jezdecev bo v tej sekciji še Varen kraj hrvaškega režiserja Juraja Lerotića, pri katerem so sodelovali slovenski avtorji, igralec Igor Samobor, direktor fotografije Marko Brdar in oblikovalec zvoka Julij Zornik.

Filmi, ki tekmujejo v sekciji Panorama, bodo na ogled v 27 kinematografih. Med njimi tudi Inventura Darka Sinka, ki je na Festivalu slovenskega filma leta 2021 prejel štiri vesne za režijo, glasbo ter za glavnega in stranskega igralca.

fs98qz-nyng

Inventura je tragikomedija o Borisu Robiču in spoznanju, da so bile njegove predstave o lastnem življenju le iluzija. Začne se, ko nekdo nanj strelja skozi okno. Ker policija ne najde osumljencev, primer hitro zaključi. Boris se s tem ne more sprijazniti in sklene, da bo zadevo raziskal sam.

Čeprav Kitajska velja za zahteven kulturni prostor in velik trg, je slovenski film tam dobro sprejet in nagrajen. Nazadnje je tam Matevž Luzar s filmom Orkester osvojil nagrado za najboljšega režiserja.

Preboj v kitajske kinematografe odpira vrata enega največjih svetovnih filmskih tržišč. Festivala v Pekingu se bodo udeležili producent Jezdecev in Moža brez krivde Miha Černec iz produkcijske hiše Staragara, režiser Ivan Gergolet in igralca Branko Završan ter Valentina Carnelutti.