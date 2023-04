Na ogled filmi, nominirani za nagrado občinstva

Med 3. in 9. majem bodo v Kinodvoru predvajali filme Trikotnik žalosti, Alcarras, Blizu, Burning Days in Will-o'-the-Wisp

Prizor iz filma Blizu

V Kinodvoru bodo med 3. in 9. majem predvajali filme, ki so v ožjem izboru za nagrado občinstva lux: Trikotnik žalosti, Alcarras, Blizu, Burning Days in Will-o'-the-Wisp. Brezplačne vstopnice so že na voljo. Glasovanje, h kateremu vabita gledalce Evropski parlament in Evropska filmska akademija, ki podeljujeta nagrado, poteka do 12. junija.

Nominirance - Trikotnik žalosti režiserja Rubna Östlunda, Alcarras v režiji Carle Simon, Blizu Lukasa Dhonta, Burning Days Emina Alperja in Will-o'-the-Wisp, ki ga podpisuje portugalski režiser Joäo Pedro Rodrigues - so razkrili decembra lani ob podelitvi evropskih filmskih nagrad.

Vse filme, podnaslovljene v 24 uradnih jezikov EU, bodo predvajali v kinih po Evropi. Gledalci lahko zanje glasujejo do 12. junija prek spletne povezave sta.si/qoczRg. Zmagovalca bodo razglasili 13. junija na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu.

Švedski satirik Östlund je v tokratnem filmu svoje strupene bodice uperil v svet visoke mode in ekonomsko privilegiranih ter ustvari divje zabavno farso, v kateri se razredna hierarhija obrne na glavo in razkrije tržna vrednost lepote. Film je nastal v koprodukciji Švedske, Nemčije, Francije in Velike Britanije. Slavil je na podelitvi evropskih filmskih nagrad, prejel zlato palmo na zadnjem festivalu v Cannesu ter tri nominacije za oskarja: za film, režijo in izvirni scenarij.

nUspSvW4HgQ

Alcarras, ki je špansko-italijanska koprodukcija, pripoveduje zgodbo o družini Sole, ki je vsako poletje preživela ob obiranju breskev v svojem sadovnjaku v Alcarrasu, majhni vasici v španski regiji Katalonije. Tokratni pridelek bo morda njihov zadnji. Novi načrti za zemljišče, ki vključujejo izsek breskev in namestitev sončnih kolektorjev, povzročijo razdor v tej sicer tesno povezani družini.

ED7vTk_LcU8

Belgijsko-nizozemsko-francoski film Blizu prinaša zgodbo o prijateljstvu in odgovornosti. Raziskuje prijateljstvo med najstniškima fantoma Leom in Remijem, ki je nenadoma pretrgano. Leo se trudi razumeti, kaj se je zgodilo, zato pristopi k Remini materi.

-VpDbI7-6KU

Burning Days je nastal v koprodukciji Turčije, Francije, Nemčije, Nizozemske, Grčije in Hrvaške. Spremlja mladega predanega tožilca Emreja, ki dobi službo v majhnem mestu. Po začetni dobrodošlici doživlja vse več napetih interakcij in je soočen z lokalno politiko. Ko se poveže z lastnikom lokalnega časopisa, se nanj zaradi govoric začnejo stopnjevati pritiski.

0bWxPgQNp1o

Will-o'-the-Wisp, ki je nastal v koprodukciji Portugalske in Francije, prikazuje kralja brez krone Alfreda, ki se na smrtni postelji vrne v daljne mladostne spomine in čas, ko je sanjal, da bo postal gasilec. Srečanje z inštruktorjem Afonsom iz gasilske brigade odpre novo poglavje v življenju dveh mladih moških, potopljenih v ljubezen in željo po spremembi statusa quo.

FXn1tbZQil0

Brezplačne projekcije potekajo pod okriljem Evropskega parlamenta, Evropske filmske akademije in programa Ustvarjalna Evropa MEDIA v sodelovanju z Europa Cinemas, so sporočili iz Kinodvora.