TV komentar / Janševi upognjenci so le še objestni, nesramni in – nihče jih ne gleda več

Nizkotni Pirkovič in svetovljanski Pucer

Dobro razpoložena Igor Pirkovič in Janez Janša v oddaji Arena

© TV Slovenija

Konec preteklega tedna smo na TV Slovenija zagledali napovednik, ki je obljubljal, da v oddajo Arena ob obletnici padca Janeza Janše in zmage Roberta Goloba v studio prihajata oba, obljubljali so nekakšno soočenje. Nismo se imeli niti časa opredeliti do tega, ko smo izvedeli, da so se malo zlagali – da pač predsednik vlade Golob ne prihaja, da se je opravičil, a kaj, ko naj bi sporočilo iz vladnega kabineta romalo v nezaželeno pošto elektronskega poštnega predala voditelja Igorja Pirkoviča, pa so zato naredili napačen napovednik. Zveni vsaj malo prepričljivo? Res kdo misli, da se za pogovor s predsednikom vlade – katerimkoli – novinarji dogovarjajo tako, da pošljejo elektronsko sporočilo, potem pa pač predsednik vlade pride? Seveda ne. In zato je bila vse skupaj manipulacija, namenjena le temu, da je Pirkovič lahko pripeljal svojega guruja, tega pravega moškega, v svoj studio, vmes pa še malo osiral aktualnega premiera. Je bilo pa lepo gledati to ljubezensko žvrgolenje, to čisto ljubav v Pirkovičevih očeh, in prisluhniti zapeljujočim vprašanjem. Redko namreč vidimo na desnih televizijah, da bi moški tako odkrito izražali svoja čustva do drugih moških. Za ta premik zato čestitamo obema. Mar ni neverjeten ta premik na desni – kar nekakšne moške skupine si organizirajo po vsej Sloveniji, da se lahko dobijo sami, brez žensk, in vse to odkrito napišejo na plakate in objavijo vabila na Facebooku. Možakarji, končno sami.