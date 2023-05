Fotografija / Meta Krese na dveh razstavah v Ljubljani

Izkušena fotografinja v Galeriji Alkatraz in Mestni galeriji

Hazira, 2018

© Meta Krese

V Galeriji Alkatraz bodo 9. maja ob 19.00 odprli razstavo Mete Krese z naslovom Čakamo zaman, ki predstavlja večletni fotografski projekt, ki dokumentira zgodbe vdov iz Srebrenice. Te so se v prvi polovici devetdesetih let prejšnjega stoletja zatekle v bolj ali manj od mest odrezana begunska naselja v tuzlanskem kantonu. Nekatera naselja, zamišljena kot tista prva res kratkoročna rešitev, še vedno stojijo. Razstava govori o njih, njihovih otrocih, zdaj tudi vnukinjah_ih, ki se ne morejo vrniti v svoje domove in ostajajo ujete_i v tem vmesnem, začasnem, a v resnici dokončnem prostoru.

Na razstavi se gledalci prek fotografskih utrinkov spoznajo z osebnimi zgodbami, ki so razvrščene v sklope, vezane na posamezna begunska naselja, in v besedah razkrivajo imena in zgodbe begunk. Del razstave je posvečen predstavitvi tiskovnega gradiva, ki se nanaša na genocid v Srebrenici. Poleg časopisnih izrezkov so tu številne kopije pisem, ki so krožila med bosanskim vodstvom in vodstvom Varnostnega sveta Združenih narodov vse od leta 1992. Ta razkrivajo, da je svetovna javnost ves čas vedela, kaj se dogaja v Srebrenici, a vseeno nihče ni preprečil najhujšega.

"Razstavni projekt, ki je bil v podobni različici v produkciji Slovenskega kluba lani na ogled v Gledališču Miela v Trstu, je mišljen kot vprašanje, kaj prinese vojna in česa ne odnese mir. Z njim Meta Krese opozarja na dolgotrajne stiske najranljivejših v družbi. Njihove zgodbe je avtorica poglobljeno raziskala in jih ustvarjalno povezala v celoto, ki nosi močno sporočilo proti nasilju, diskriminaciji in getoizaciji. V podobah, fotografijah, poeziji Maruše Krese in katalogu, ki je izšel ob prvi razstavi, smo tako na ogled dobili kritično predstavitev problematike, ki je svet ni uspel razrešiti in jo je zato odrinil na obrobje svojega zavedanja," sta zapisala kuratorja razstave Ana Grobler in Sebastian Krawczyk.

"O sebi govorijo zgolj zato, vsaj tako se zdi, da preživijo. Ne zaradi našega sočutja, našega ogorčenja in še najmanj zaradi upanja, da bodo njihove besede, pa čeprav bodo spet nekoč obkrožile svet, karkoli spremenile. Mogoče tako lažje zapolnijo tišino med bolečino."



Meta Krese

Vdove iz Srebrenice sicer – praviloma ob obletnicah genocida – še vedno pritegnejo pozornost medijev. Prizore vojnih grozot so zamenjali prizori bolečin, ponižanj, brezizhodnosti vsakdanjega življenja. "O sebi govorijo zgolj zato, vsaj tako se zdi, da preživijo. Ne zaradi našega sočutja, našega ogorčenja in še najmanj zaradi upanja, da bodo njihove besede, pa čeprav bodo spet nekoč obkrožile svet, karkoli spremenile. Mogoče tako lažje zapolnijo tišino med bolečino," pravi Meta Krese.

Meta Krese se bo s pregledno razstavo predstavila tudi v Mestni galeriji Ljubljana (od 18. maja do 20. avgusta). Razstava z naslovom Ste prišli, da boste ostali? govori o selitvah, odhodih in prihodih pri nas in drugje po svetu. Opus je sestavljen iz osebnih pripovedi ljudi, ki so morale_i zapustiti svoje domove, pa tudi tistih, ki so jih zgolj sanje speljale v druge kraje. Ob razstavi bo izšla tudi njena monografija.