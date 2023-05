TV komentar / Je slovensko res boljše? Ups.

En lušten s slovenstvom ozaljšan prispevek

Vsi hočejo iz enega evra iztisniti čim več mesa, a vsak izmed njih misli, da je on edini upravičen, da ravna ekonomsko

Naslov prispevka ponedeljkovega Tednika, da uvažamo slabo hrano iz tujine, svojo dobro pa izvažamo, je bil že tako razkrivajoč, tako narodnjaški, da smo vedeli, kaj nas čaka: eno veliko sprenevedanje in dušebrižništvo. A seveda se mu že zato nismo mogli upreti. In voditeljica Jelena Aščić je prispevek v tem duhu tudi napovedala: »Bomo v Sloveniji jedli v prihodnosti le še perutnino iz Brazilije, govedino iz Poljske in svinjino iz Madžarske?«