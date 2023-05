Zgodbe rastlin in njihova simbolika

Fotografska razstava Tilyen Mucik

Tilyen Mucik: Magnolija, 2019

V Mali galeriji Cankarjevega doma (CD) bodo ob 20. uri odprli fotografsko razstavo vizualne umetnice Tilyen Mucik z naslovom Floriografija. Skozi svojevrstno izrazno govorico nam umetnica pripoveduje zgodbe rastlin, interpretira njihovo simboliko ter nenazadnje izraža svoje misli in občutja. Kuratorka razstave: Hana Čeferin.

"V svojih delih se vedno znova vračam k naravi - ustvarjam fotografske herbarije, nabiram rastline, izdelujem naravna barvila in posegam po alternativnih tehnikah. Kompleksnost, naključnost, kaos in lepota narave so predmet maničnega zanimanja. Njena neodvisnost in ravnovesje pa me vedno znova osupneta - tam je zmeraj vse tako, kot mora biti," je ob razstavi zapisala avtorica.

Kot je zapisala kuratorka razstave Hana Čeferin, je Mucik svojo umetniško prakso razvila predvsem z rožami in cvetovi, a je sčasoma v svoje kompozicije začela vključevati tudi manj konvencionalne rastline.

Na razstavi bo predstavila več umetniških serij v paleti oblik, velikosti in tehnik, ki so nastajale od leta 2018 ter povzemajo njeno ljubezen do flore in njenih različnih pojavnosti. Od povečav navidez skromnih semen, ki v velikih formatih delujejo kot nekakšni zunajzemeljski organizmi; fotografij halofitov, rastlinskih vrst, ki uspevajo le na območju slane zemlje in vode; simbiotičnih kombinacij umetnih materialov in rastlin v seriji Prisilna simbioza; do skenografij različnih kombinacij cvetja in zelenih rastlin.

"Najbolj neposredno je botanika prisotna v seriji Žbunje, v kateri je fotografijam rastlin vrnila njihovo 'rastlinskost' tako, da jih je kolorirala z rastlinskimi barvili, jih sešivala z nitjo iz juke, analogne filme zakopala v zemljo in spremljala njihov proces dezintegracije," je zapisala kuratorka.

Tilyen Mucik (1995) je po končanem dodiplomskem študiju na Fakulteti za aplikativne vede VIST magistrirala na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v programu oblikovanje vizualnih komunikacij, smer fotografija. Od leta 2011 samostojno in skupinsko razstavlja doma in v tujini.