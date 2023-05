Peta obletnica Minljivk

Pregledna razstava serije eksperimentalnih performansov, ki jih ljubljanski kolektiv Hupa Brajdič izvaja od leta 2018

Panična Minljivka, oktober 2019, Švicarija.

© Tomaž Marolt

V prostorih kolektiva Hupa Brajdič (Podhod Ajdovščina) bodo danes, 18. maj ob 19.30 odprli fotografsko razstavo Tomaža Marolta z naslovom Minljivka: 5 let. Pregledna razstava serije eksperimentalnih performansov, ki jih ljubljanski kolektiv Hupa Brajdič izvaja od leta 2018, predstavlja fotografije nepredvidljive matrice, improviziranih, interaktivnih in mestoma subverzivnih performansov, ki naslavljajo raznolike teme iz vsakdanjega življenja. Na otvoritvi se bodo odvile glasbene in uprizoritvene reciklaže prizorov s fotografij. Kustosinja razstave: Tjaša Zidarič.

Fotograf Tomaž Marolt spremlja cikel Minljivk po različnih lokacijah od leta 2019. Ob peti obletnici bo v Podhodu razstavljen izbor njegovih fotografij iz sedmih performansov (Minljivka Grabežljivka, Panična Minljivka, Smiselna Minljivka, Božanska Minljivka, Minljivka Beštialija, Ljubezenska Minljivka in Minljivka Kradljivka). Minljivke se vedno odvijejo le enkrat, razstava pa pomeni tisti del, ki ga sam performans ne premore – materijo, ki ne bo nikoli minila.

V ospredju fotografije Tomaža Marolta so portreti, podobe, ki beležijo pestro paleto čustev nastopajočih in občinstva ter ponujajo tudi razmislek o umeščanju obravnavanih tematik v širše družbene kontekste. "Z usmerjanjem pozornosti na male spremembe se tok časa, ki nas skoraj prehiteva, začne umirjati. Odkriva se neizmerna lepota trenutka, ki obenem poudari dinamiko in živost vsega, kar nas obdaja. Očaran nad lepoto trenutka beležim tudi Minljivke, ki so kot življenje, ki se odvija pred našimi očmi," je ob razstavi zapisal Marolt.