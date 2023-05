Svetlobna gverila / Virtualni svet in človekova duševnost

Kompleksna izkušnja sodobnega življenja

Camila Mejía, Erik Wälz: Mikroplasti

Pred ljubljansko Galerijo Vžigalica bodo danes, 22. maja ob 21.30 odprli 17. mednarodni festival svetlobne umetnosti Svetlobna gverila, ki se tokrat osredotoča na vprašanje prostora in njegove tematizacije v kontekstu sodobne vizualne, intermedijske in performativne umetnosti. Prostor, ta nesnovna in neomejena danost, kjer se na premici časa razgrinja totaliteta stvarnosti, odpira številna vprašanja in hkrati načenja vrsto problematik, še kako pomembnih za mnogotere vidike sodobnega življenja.

Na festivalu sodeluje 40 umetnic in umetnikov, 15 mentorjev, 14 dijakov, 88 študentov, 19 kulturnih in izobraževalnih organizacij. Številne instalacije, projekcije in večmedijske postavitve ter še dva odrska projekta, ki bosta na ogled v Plesnem Teatru Ljubljana (PTL), sestavljajo pester program letošnjega festivala, ki se bo sklenil 17. junija, na Poletno muzejsko noč.

Na skupinski razstavi v Galeriji Vžigalica tudi tokrat predstavljajo vrsto del domačih in tujih umetnikov. Eksperimentalna svetlobna instalacija Mikroplasti, pod katero se podpisujeta Camila Mejía in Erik Wälz, vizualizira skrite biološke procese v naši okolici: umetnika skušata z njihovo pomočjo predstaviti raznotere naravne strategije, ki lahko pripomorejo k reševanju ekoloških zagat sodobnosti. Projekt Ive Ferlinc Metal V. tematizira soodvisna razmerja med objektom, svetlobo in prostorom, s čimer umetnica gledalcu omogoča svojevrstno izkušnjo zaznave prostora in s tem preizpraševanje odnosa do stvarnosti.

Multimedijska zasedba Beam Team se s projektom Portal loteva vprašanja linearnosti časa in prostora. Svetlobno-zvočna instalacija kot alternativo linearnosti vpeljuje cikličnost – prostor se preobrazi v fluiden poligon neskončnosti, brezčasnosti in celovitosti, kar zamaje našo izkušnjo bivanja in dojemanja sveta. Eno od oken galerije naseljuje tudi projekt Lene Lekše z naslovom Špranje_LJ023; projekt, ki je sicer razdeljen na več lokacij, nastal pa je s pomočjo endoskopskih kamer in tehnologije NeRF, prinaša poetično študijo materialnosti, ki priča o ostalinah zdajšnjih oziroma nekdanjih prebivalcev mesta, pa tudi o propadanju in razkroju.

Vita Osojnik: Izven osi

Številne lokacije po širšem središču mesta bodo s pomočjo svetlobe tudi letos ponovno zaživele v novem duhu: festival Svetlobna gverila s tematizacijo prostora tudi tokrat posega v mestno tkivo in ga za slab mesec dni spreminja v prostor sodobne umetnosti. S projektom avstralskega umetnika Michaela Candyja, prav tako vezanim na letošnjo temo, pa bo festival izjemoma deležen še jesenskega podaljška, ko se v Ljubljani poleg avtorjeve postavitve obeta še vrsta delavnic pod njegovim mentorstvom.

V teoretičnem smislu predstavlja prostor nesnovno in neomejeno danost, brezmejni okvir fizičnega sveta, kjer se na premici časa razgrinja totaliteta stvarnosti. A sodelujoči umetnice in umetniki se pri svojih projektih ne osredotočajo zgolj na mnogostransko problematiko fizičnega prostora: svoje pojmovanje razširjajo in poglabljajo tudi z raziskovanjem entitet nesnovnega prostora - virtualni svet in človekova duševnost sta relevantna odvoda dane tematike, ki zmore posredovati kompleksno izkušnjo sodobnega življenja, so o letošnjem festivalu zapisali organizatorji.

Martin Bricelj Baraga: Wave

Kot so še dodali, se sodobnik na tem koščku sveta dandanes zazira v prostor okoli sebe, lahko v njem zlahka opazi številne procese, ki ga pospešeno spreminjajo in pogosto degradirajo: nemalo projektov, predstavljenih na festivalu, tematizira vse bolj pereče okoljske spremembe ali pa se lotevajo kritičnega premisleka o (ne)dostopnosti prostora - bodisi v smislu njegovega nadzora ali pač gentrifikacije, ki z veliko hitrostjo spreminja fizično, kulturno in socialno tkivo naših mest.

Prostor je že od nekdaj prizorišče in hkrati predmet konflikta, vsakršne človeške drame; njegova totaliteta in številne implikacije, ki jih prinaša, opredeljujejo in določajo človeka, ki se že od pradavnine s strahom in hrepenenjem ozira tudi v nedostopne in nezamisljive prostore onkraj našega. Prostor, v katerem se nahajamo, pa nam je seveda zlahka tudi v navdih; raziskovanje njegove poetičnosti in lepote nam odkriva skrivnosti, ki nam lahko olajšajo korake v negotovo prihodnost, ki je pred nami, so še zapisali pri Svetlobni gverili.