Film tedna / Rentgenska slika družine

Film iranske režiserke Firouzeh Khosrovani, ki skozi fotografije, arhivske posnetke in pisma z nami deli osebno zgodbo svojih staršev

V Kinu Šiška bo 29. maja ob 19. uri projekcija dokumentarnega filma Rentgenska slika družine iranske režiserke Firouzeh Khosrovani, ki skozi fotografije, arhivske posnetke in pisma z nami deli osebno zgodbo svojih staršev. Njuna ljubezenska zgodba nas popelje od obdobja šaha do islamske revolucije in stisk med iransko-iraško vojno, vse do njihovega današnjega doma v Teheranu, ki postane prispodoba za spremembe v sodobni iranski družbi. Film je prejel nagrado za najboljši celovečerec na festivalih IDFA 2020, MakeDox 2021 in ZagrebDox 2021 ter številne druge mednarodne nagrade. Po projekciji bo sledil pogovor z režiserko in sociologinjo dr. Marijo Zidar ter Majo Malus Azhdari, vodjo filmskega festivala Dokudoc, ki ga bo moderirala filmska kritičarka Simona Jerala.

Mama Firouzeh Khosrovani se je poročila z očetovo fotografijo v Teheranu. Oče je študiral radiologijo v Švici in da je mama lahko prišla živeti k njemu, je bila poroka obvezna. Za mamo in njeno versko poreklo je bilo življenje v Evropi izziv. Greh je bil prisoten povsod. Oče je izhajal iz liberalne in sekularne družine. Bil je ljubitelj kulture, likovne umetnosti, klasične glasbe. Mama nikoli ni razumela, kako je lahko na primer cenil sliko, ki prikazuje gola telesa.

"Po mojem rojstvu smo se iz Švice preselili nazaj v Teheran. Kmalu zatem se je odvila revolucija in vse obrnila na glavo. Mama je našla nov smisel in novo identiteto, pomemben prostor zase: postala je verska aktivistka in ravnateljica ter opravila vojaško urjenje. Oče je doma tiho sedel na svojem najljubšem stolu in poslušal Bacha. Doma ni bilo več kartanja in rdečega vina. Mamina molitvena preproga je ležala poleg njene v dnevni sobi, pri oknu. Fotografije žensk brez hidžaba so bile raztrgane. Mama je cenzurirala preteklost – oče pa je sanjal o drugačni prihodnosti," je zapisala režiserka.

en7NY-sOgEk