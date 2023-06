TV komentar / Eugenija na tržnici

Včasih je makroekonomsko dejstvo mogoče dokazati le ob nakupovalnem vozičku

Dve državi, enaki izdelki, različne cene

© Zajem zaslona oddaje Tarča na RTV SLO

Po novinarskih uredništvih še zdaj kroži zgodba, da je nekoč v davnih časih moral vsak novinar prvi mesec, dva po prihodu v novinarsko hišo hoditi na tržnico popisovat cene sadja in zelenjave. Vsak dan, z beležko v roki. Saj veste, hodil je od ene branjevke do druge in jih spraševal, po koliko ponujajo svoje izdelke. In na koncu naj bi vsak dan napisal poročilo, koliko je stala čebula (od - do), koliko krompir, pa korenček, mladi krompir, kifeljčar posebej, briške češnje toliko, mandarine iz doline Neretve toliko itd. Tako naj bi se kalilo pravo novinarsko pero, le tako naj bi novinar postal tisti pravi novinar, ki potem lahko zruši Nixona, če ne že Brežnjeva. Ker le na tržnici se lahko pravilno skališ, le na tržnici lahko začutiš utrip družbe, navadnega človeka in njegove tegobe.