Borštnikovo srečanje / »Tuje predstave predstavljajo priložnost za slovensko občinstvo in slovensko gledališče«

Z nizom gledaliških uprizoritev iz tujine se danes v Mariboru začenja osrednji del 58. Festivala Borštnikovo srečanje.

Slavnostno odprtje festivala bo v petek s predstavo La Tempesta (Vihar) režiserja Alessandra Serre v produkciji Stalnega gledališča iz Torina.

© Alessandro Serra

Z nizom gledaliških uprizoritev iz tujine in ostalimi dogodki spremljevalnega programa se danes v Mariboru začenja osrednji del 58. Festivala Borštnikovo srečanje. Zaključil se bo 18. junija s podelitvijo festivalskih nagrad najboljšim iz lanske gledališke produkcije v Sloveniji in Borštnikovega prstana igralki Nataši Matjašec Rošker.

Obdobje izbora tekmovalnih predstav, ki se bodo potegovale za nagrade na Borštnikovem srečanju, po novem ustreza koledarskemu letu. Tako je bila selektorica Vilma Štritof zadolžena za ogled predstav, ki so bile v slovenskih gledališčih premierno uprizorjene od 1. januarja do 31. decembra 2022. V tekmovalni program, ki se bo začel v soboto, je uvrstila največje možno število predstav - 12.

Slavnostno odprtje festivala bo v petek s predstavo La Tempesta (Vihar) režiserja Alessandra Serre v produkciji Stalnega gledališča iz Torina. V spremljevalnem programu je poleg štirih tujih še osem slovenskih uprizoritev.

"Želimo, da festival v intenzivnem 14-dnevnem dogajanju predstavi poglobljen vpogled v aktualno stanje in razvojne trende slovenskega gledališča. Tuje predstave pa predstavljajo priložnost za slovensko občinstvo in slovenske gledališke ustvarjalce, da dobijo vpogled v delček aktualne, vznemirljive, visoko kakovostne produkcije tujih gledališč. Vemo, da ni veliko priložnosti, da bi lahko na slovenskih odrih spremljali tujo gledališko produkcijo," je povedal umetniški direktor festivala Aleš Novak.

Nocoj bodo na odru Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor gostili italijanskega umetnika Pippa Delbona s predstavo Amore (Ljubezen). Festival ponovno prihaja tudi izven gledaliških zidov; današnjo predstavo 410 kilometrov Lutkovnega gledališča Ljubljana bodo uprizorili v Vinagovi kleti.

"Želimo, da festival v intenzivnem 14-dnevnem dogajanju predstavi poglobljen vpogled v aktualno stanje in razvojne trende slovenskega gledališča. Tuje predstave pa predstavljajo priložnost za slovensko občinstvo in slovenske gledališke ustvarjalce, da dobijo vpogled v delček aktualne, vznemirljive, visoko kakovostne produkcije tujih gledališč. Vemo, da ni veliko priložnosti, da bi lahko na slovenskih odrih spremljali tujo gledališko produkcijo."



Aleš Novak,

umetniški direktor festivala

Poleg predstav bodo na festivalu potekali še pogovori o predstavah, predstavitve strokovne literature, razstave, koncerti in drugi dogodki. Letošnja novost je, da se je programski sklop Mlado gledališče in še nekaj preddogodkov odvilo že maja.

Festival, ki je poimenovan po prvem slovenskem profesionalnem igralcu in režiserju Ignaciju Borštniku, v Mariboru prirejajo od leta 1966 in velja za osrednji slovenski gledališki festival. Prejšnja leta je potekal v jesenskem času, pred dvema letoma pa so ga prestavili na začetek poletja.

Po besedah Novaka je bilo pobud in razlogov za prestavitev več. "V prvi vrsti so notranje-organizacijski, ker se je festival podaljšal na 14 dni, zasedel vsa odrska prizorišča v matični hiši ter s tem v jesenskem času znatno posegel v aktivnosti, ki jih takrat izvajajo druge organizacijske enote SNG Maribor," je pojasnil za STA.

Zadnjič je festival potekal oktobra v letu 2020, ko je bil zaradi ukrepov ob covidu-19 predčasno prekinjen. Nadaljeval se je konec pomladi naslednje leto in takrat se je izkazalo, da je to ugodnejši termin. "Tuje gledališke skupine so že vrsto let opozarjale, da so gostovanja, ki so pomemben del Borštnikovega srečanja, mnogo lažje izvedljiva v času ob koncu gledališke sezone. In tudi slovenska gledališča so bolj naklonjena temu terminu, ker ne posega v čas, ko pripravljajo drugo premiero v sezoni, kar se je dogajalo jeseni, ampak se festival zgodi ob izteku gledališke sezone, ko lažje načrtujejo gostovanja in svojo prisotnost na festivalu," je še povedal Novak.