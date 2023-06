TV komentar / Najboljša oddaja

Sfižena ideja vodstva RTV, da bi osramotilo novi svet zavoda

Vodstvo novega sveta RTV Slovenija - namestnica predsednika Špela Stare in predsednik Goran Forbici

© Borut Krajnc

Kakšna zloba in beda morata biti v človeku, ki zaseda eno najpomembnejših funkcij v državi – namreč mesto direktorja ali urednika na RTV Slovenija –, da spremeni programsko shemo drugega programa TV Slovenija (urednik tega je Janši vedno vdani in za dobro pogodbo še bolj Rajko Gerič) in »uredi« živo prenašanje seje novega sveta RTV. A ne tako, da se snemanje začne, ko se seja začne, ampak že v trenutku, ko ljudje prihajajo v sobo, v živo snema, kako si slačijo oblačila, iščejo svoje mesto, kako se pogovarjajo, spoznavajo, pač ves neformalen del seje – vse z namenom, da jih že v izhodišču osramoti, jih prikaže kot neznalce, nevedneže, tepce, ki se ne znajo obnašati. Še več, na sejo vodstvo zavoda ni povabilo nikogar od odgovornih, tam ni bilo nikogar razen sekretarke sveta in nekega čudnega tipa, ki se ni predstavil nikomur, nato pa izustil, najprej seveda brez imena in priimka, da je pooblaščenec uprave, nato pa tudi, da je on Drago Zadergal. In spet ni povedal, kdo sploh je, da je namreč vršilec dolžnosti vodja pravne službe. Kakšna parada nesramnosti, poslati prav tega Draga Zadergala na sejo, namreč človeka, ki ga je Janez Janša poslal na RTV naravnost iz SDS, da je igral partijskega sekretarja.