Tematika skrbi skozi različne optike in performativne prakse

Festival performansa

Luka Martin Škof

© Tina Valentan

Na Novi pošti in v okolici bo danes in v četrtek potekal tretji Festival perfomansa. Kuratorici Urška Brodar in Katarina Stegnar sta povabili pet umetnikov in umetnic h kolektivnemu ustvarjanju, v katerem so razmišljali na temo skrbi. Nastalo je prav toliko umetniških dejanj v različnih oblikah.

V tej začasni umetniški skupnosti so se sodelujoči umetniki Olja Grubić, Barbara Kukovec, Daniel Petković, Luka Martin Škof in Nataša Živković spopadli s tematiko skrbi skozi različne optike in performativne prakse. Kot izhodišče za razmišljanje jim je služila knjiga Bojane Kunst Življenje umetnosti: Prečne črte skrbi, ki je izšla pri založbi Maska. Gre za delo o težavah, ki jih ima umetnost s skrbjo.

Knjiga se po besedah direktorice Maske Alje Lobnik teoretsko ukvarja s politikami skrbi, kar je aktualna tema v mednarodnem prostoru. Vprašanje skrbi je po njenih besedah mogoče brati dvosmerno - kot nekaj, kar naslavlja neko skrb za skupnost, tudi za umetniško skupnost, po drugi strani pa se skrb lahko interpretira tudi kot nasilje.

Obenem je avtorica knjige za uprizoritveno umetnost odprla še druga vprašanja, ki morda v Sloveniji še niso bila toliko prisotna, kot so kolonialistične in feministične študije, je povedala direktorica Maske, ki je koproducent dogajanja na Novi pošti skupaj s Slovenskim mladinskim gledališčem.

V okviru kolektivnega razmišljanja in delovanja so tako nastali različni umetniški formati, od delovne brigade, potopisa, splash moba do performansa in instalacije. Umetniška dejanja se bodo danes in v četrtek popoldne zvrstila na Novi pošti in na Tivolski ulici.