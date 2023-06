Susan Meiselas / Retrospektiva ameriške dokumentarne fotografinje

Razstava članice prestižnega fotografskega združenja Magnum Photos

Carol, JoJo in Lisa se družijo na ulici Mott Street, Mala Italija, New York, ZDA, 1976

© Susan Meiselas / Magnum Photos

V Galeriji Jakopič bodo danes ob 19. uri odprli retrospektivno razstavo ameriške dokumentarne fotografinje Susan Meiselas z naslovom Mediacije. Članica prestižnega fotografskega združenja Magnum Photos od leta 1976, ustvarja dela, ki sprožajo provokativna vprašanja o dokumentarni praksi ter odnosu med fotografom in subjektom. Razstava Mediacije poudarja njeno edinstveno delovno metodo, ki združuje fotografijo, video, zvok in instalacijo ter raziskuje različne časovne lestvice in konflikte, od osebnih do geopolitičnih. Pred odprtjem razstave bo ob 18.00 v galeriji pogovor s fotografinjo, ki velja za eno najbolj družbeno angažiranih in ozaveščenih fotografinj na svetu.

Susan Meiselas odlikuje edinstven in kritičen pristop, s katerim fotografije, ki tudi pripovedujejo zgodbe, dopolnjuje z video in avdioposnetki ter instalacijami ter različnimi predmeti, tudi osebnimi, ki se navezujejo na različne obravnavane teme.

Razstava se začenja s prvo serijo iz leta 1971, ki nosi naslov 44 Irving Street, v njem pa je Meiselas raziskovala svojo neposredno okolico in predstavlja portrete njenih sostanovalk v internatu. V seriji Portreti na verandi iz leta 1974 je raziskovala mesto Južne Karoline, kjer je na tamkajšnji osnovni šoli poučevala fotografijo.

Serija Dekleta z ulice Prince Street je nastajala med letoma 1975 in 1990 in je osredinjena na newyorško sosesko Mala Italija, kjer avtorica še danes živi, v njih pa prikazuje prehod deklic v ženske.

V seriji Karnevalske striptizete je Meiselas med letoma 1972 in 1975 tri poletja zapored fotografirala stiptizete s karnevalov po Novi Angliji. Ta serija je njen prvi večji fotografski esej, ki ji je omogočil vstop v Magnum Photos, katerega članica je od leta 1976.

S projektom Arhivi zlorab, ki je nastal leta 1992 in v kolaž združuje policijska poročila in fotografije krajev zločinov, pa opozarja na nasilje v družini. Med letoma 2015 in 2017 je nastal najnovejši projekt z naslovom Njihova lastna soba, ki je plod sodelovanja z ženskami, žrtvami zlorab.

Za nadaljevanje Karnevalskih striptizet je mogoče šteti projekt Pandorina skrinjica iz leta 1995, ki se nanaša na newyorški sadomazohistični klub in ima v razstavnem prostoru nekoliko odmaknjeno mesto.

Velika pozornost na razstavi je namenjena več let trajajočemu dogajanju v Nikaragvi v času revolucije. Instalacija Mediacije tako kritično preizprašuje fotografije, ki jih je Meiselas posnela v Nikaragvi v letih 1978 in 1979, instalacija Življenje podobe: Mož z molotovko pa prikazuje pot njene ikonične fotografije. Spremlja ga tudi videopričanje portretiranca.

Na ogled je tudi še vedno trajajoč projekt Kurdistan, ki ga je začela leta 1991. Meiselas z njim prek fotografij, videoposnetkov, dokumentov in ustnih pričevanj pripoveduje zgodovino Kurdov, ljudstva brez države. Projekt dopolnjuje spletna platforma akaKURDISTAN, katere namen je prostor kolektivnega spomina.

Susan Meiselas se je rodila leta 1948 v ameriškem mestu Baltimore. Fotoaparat kot orodje pričevanja in povezovanja uporablja že pet desetletij. Ali kot pravi eden od njenih citatov na razstavi: "Fotografija je izgovor, da se lahko nahajaš nekje, kamor sicer ne sodiš. Omogoča mi tako točko povezovanja kot tudi točko razdvajanja."

Še pred odprtjem razstave je v Galeriji Jakopič ob koncu tedna potekal mojstrski tečaj Fotografija opolnomoča pod njenim mentorstvom in ob sodelovanju s še dvema priznanima strokovnjakinjama s področja fotografije Lydio Matthews in Luciano Pinchiero. Prek odprtega poziva je bilo za tečaj izbranih 15 fotografov s 13 projekti, katerih cilj je bistveno povečati prepoznavnost, vključenost, sodelovanje in opolnomočenje različnih skupnosti v Sloveniji.