TV komentar / Kako se imenujejo ljudje, ki poskušajo relativizirati oznako fašist?

Fašist

Voditelj oddaje Arena Igor Pirkovič

© TV Slovenija

Pozorni bralki in zbranemu bralcu te rubrike zagotovo ni ušlo, da se podpisana ves čas izogiba kakršnemukoli odzivanju na oddajo Arena, ki jo po ukinitvi Studia City ob ponedeljkih pripravlja Igor Pirkovič. A ne gre za vzvišenost ali prevzetnost, ampak za natančnost: v tej rubriki namreč komentiramo in ocenjujemo televizijske oddaje, ta zadeva pa ne izpolnjuje res nobenih pogojev, da bi ji lahko rekli oddaja ali televizijska. V bistvu še najbolj spominja na tisto otroško igro, ko smo v drugem razredu osnovne šole zbrali par prijateljev in prijateljic v dnevni sobi, eden se je delal, da je voditelj, drugi pa so bili gostje, prazna vaza na mizi je bila mikrofon, luč meblo, ki je bingljala nad sedežno garnituro, pa kamera. Čez to popoldansko otroško igro namreč Pirkovičev domet ne seže, pa če smo še tako prijazni (seveda nismo), zato tudi nima kaj delati v najbolj resni televizijski rubriki.