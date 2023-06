Serijski morilec, ki se ima za ultimativno dobro

Ko tu pri nas, na Zahodu, poudarjajo, da so ženske še vedno marginalizirane, pozabijo dodati: marginaliziranje žensk je tišanje in odstranjevanje žensk

Mučenik. Sveti pajek / Ali Abbasi, 2023, Ankabut-e moqaddas.

Serijski morilci so ultimativno zlo – v iranskem Svetem pajku, posnetem po resničnih dogodkih, pa imate serijskega morilca, ki se ima za ultimativno dobro. A za ultimativno dobro ga ima tudi iranska javnost. In ni skrivnost, zakaj: ker je serijsko pobijal ženske! Saeed Hanaei, gradbeni delavec, veteran iransko-iraške vojne ter vzoren družinski človek in vernik, je pred dobrimi dvajsetimi leti v Mašhadu, svetem, romarskem mestu, s hidžabom grizlijevsko zadavil 16 prostitutk in potem – ko so ga prijeli – mučeniško trdil, da so bile »same krive«, da so bile »pokvarjene« in »ničvredne« in da je le »opravil svojo nalogo« in »očistil svet«.

Rekli boste, oh, logično – to je teokratski, ajatolski Iran! Tam so ženske podrejene in ponižane! Toda »primitivni« in »pošastni« Hanaei, alias »Sveti pajek«, ki ga igra Mehdi Bajestani, privzame natanko retoriko, s kakršno rožlja slovenska šovinistično-mizoginična manosfera, ko poročajo o posilstvu kake ženske: sama je iskala, sama je bila kriva! Kaj se je pa nastavljala! Moški, ki jo je posilil, je le opravil svojo nalogo! Ko tu pri nas, na Zahodu, poudarjajo, da so ženske še vedno marginalizirane, pozabijo dodati: marginaliziranje žensk je tišanje in odstranjevanje žensk. (Kinodvor + VOD)

