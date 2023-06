La Fura dels Baus ponovno v Ljubljani

Gostovanje španske gledališke skupine na 71. Ljubljana Festivalu

Biti ali ne biti

© Arhiv Festivala Ljubljana

Na 71. Ljubljana Festivala bo 26. in 27. junija ponovno gostovala španska gledališka skupina La Fura dels Baus s svetovno premiero scenskega spektakla Biti ali ne biti. Izraz "biti ali ne biti" izvira iz tragedije Hamlet Williama Shakespeara in se nanaša na razmišljanje o vrednosti življenja in mogočnosti smrti. Gre za izrazito filozofsko vprašanje, ki odpira vprašanja o smislu življenja, strahu pred neznanim in moralnih dilemah.

Uprizoritev skupine La Fura dels Baus je kombinacija interaktivnega gledališča in avdiovizualnih vsebin, ki raziskuje občutke strahu in nelagodja današnjih ljudi. V odprtem prostoru doživimo novo izkušnjo, ki temelji na interaktivni produkciji, vključuje sistem prostorskega zvoka ter 360-stopinjsko projekcijo. Scenografija je digitalna, občinstvo pa ne sedi na stolih, temveč je v središču dogajanja, obdano z igralci, ki z njim soustvarjajo predstavo. Tako člani občinstva postanejo protagonisti izkušnje in skupaj z igralci ustvarjajo nadrealistični učinek.

Skupina La Fura dels Baus je znana po svojem uličnem gledališču, uporabi nenavadnih prizorišč ter brisanju meja med občinstvom in igralstvom. Njihove predstave že vse od začetka temeljijo na uporabi tehničnih sredstev in so z leti postajale vedno bolj impozantne in spektakelske. Leta 2017 so na Kongresnem trgu izvedli scensko kantato Carmina Burana, leto kasneje pa so z enim izmed ustanovnih članov in umetniških direktorjev Carlusom Padrisso na isti lokaciji priredili svetovno premiero predstave Sfera mundi - Potovanje okrog sveta.

V sklopu 71. Ljubljana Festivala bo španska gledališka skupina 29. in 30. junija izvedla še predstavo z naslovom Pastorala za planet, svojevrstno različico Simfonije št. 6, Pastoralne L. van Beethovna. Režiser Carlus Padrissa simfonijo preoblikuje pod naslovom Pastorala za planet in jo pomeša s skladbami drugih skladateljev. Delo postane poglobljena meditacija o odnosu med naravo in ljudmi. Projekt se z ilustracijami in scenografijo obrača k utopičnemu idealu globalne vasi, ki živi od naravnih virov in jih enakomerno razdeljuje po zgledu sistema gospodarstva futurističnega industrijskega oblikovalca Jacqua Fresca.