LUX 2023 / Kdo bo prejemnik nagrade občinstva?

Za nagrado se poteguje pet filmov: Trikotnik žalosti, Alcarras, Blizu, Burning Days in Will-o'-the-Wis

Med nominiranci je tudi film Blizu v režiji Belgijca Lukasa Dhonta

V Evropskem parlamentu bodo danes razglasili letošnjega prejemnika evropske filmske nagrade občinstva lux. Za nagrado se poteguje pet filmov: Trikotnik žalosti, Alcarras, Blizu, Burning Days in Will-o'-the-Wisp. Zbrane bo na slovesnosti nagovorila predsednica parlamenta Roberta Metsola, so sporočili iz ljubljanske pisarne Evropskega parlamenta.

Glasovanje, h kateremu sta gledalce vabila Evropski parlament in Evropska filmska akademija, ki podeljujeta nagrado, je potekalo do 12. junija prek spleta. Brezplačne projekcije filmov v ožjem izboru, ki so bili podnaslovljeni v 24 uradnih jezikov EU, so bile na voljo po kinih po Evropi. V Sloveniji so bile med 3. in 9. majem na ogled v Kinodvoru, dostopne pa so bili tudi na spletnem portalu RTV 365.

Nominirance - Trikotnik žalosti švedskega režiserja Rubna Östlunda, Alcarras v režiji Španke Carle Simon, Blizu v režiji Belgijca Lukasa Dhonta, Burning Days turškega filmskega ustvarjalca Emina Alperja in Will-o'-the-Wisp, ki ga podpisuje portugalski režiser Joäo Pedro Rodrigues - so razkrili decembra lani ob podelitvi evropskih filmskih nagrad.

Švedski satirik Östlund je v filmu Trikotnik žalosti strupene bodice tokrat uperil v svet visoke mode in ekonomsko privilegiranih ter ustvari divje zabavno farso, v kateri se razredna hierarhija obrne na glavo in razkrije tržna vrednost lepote. Film je nastal v koprodukciji Švedske, Nemčije, Francije in Velike Britanije. Slavil je na podelitvi evropskih filmskih nagrad, prejel zlato palmo na zadnjem festivalu v Cannesu ter tri nominacije za oskarja: za film, režijo in izvirni scenarij.

VDvfFIZQIuQ

Alcarras, ki je špansko-italijanska koprodukcija, pripoveduje zgodbo o družini Sole, ki je vsako poletje preživela ob obiranju breskev v svojem sadovnjaku v Alcarrasu, majhni vasici v španski regiji Katalonije. Tokratni pridelek bo morda njihov zadnji. Novi načrti za zemljišče, ki vključujejo izsek breskev in namestitev sončnih kolektorjev, povzročijo razdor v tej sicer tesno povezani družini.

av7xGRiXe0M

Belgijsko-nizozemsko-francoski film Blizu prinaša zgodbo o prijateljstvu in odgovornosti. Raziskuje prijateljstvo med najstniškima fantoma Leom in Remijem, ki je nenadoma pretrgano. Leo se trudi razumeti, kaj se je zgodilo, zato pristopi k Remini materi.

6EJGnU2AmV4

Burning Days je nastal v koprodukciji Turčije, Francije, Nemčije, Nizozemske, Grčije in Hrvaške. Spremlja mladega predanega tožilca Emreja, ki dobi službo v majhnem mestu. Po začetni dobrodošlici doživlja vse več napetih interakcij in je soočen z lokalno politiko. Ko se poveže z lastnikom lokalnega časopisa, se nanj zaradi govoric začnejo stopnjevati pritiski.

0bWxPgQNp1o

Will-o'-the-Wisp, ki je nastal v koprodukciji Portugalske in Francije, prikazuje kralja brez krone Alfreda, ki se na smrtni postelji vrne v daljne mladostne spomine in čas, ko je sanjal, da bo postal gasilec. Srečanje z inštruktorjem Afonsom iz gasilske brigade odpre novo poglavje v življenju dveh mladih moških, potopljenih v ljubezen in željo po spremembi statusa quo.

FXn1tbZQil0

Letošnja slovesna podelitev bo potekala v Bruslju z začetkom ob 18. uri. Razglasitvi bo sledila novinarska konferenca s predstavniki zmagovalnega filma, so sporočili iz ljubljanske pisarne Evropskega parlamenta. Sprva je bilo sicer načrtovano, da bi zmagovalca razglasili 13. junija na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu, pozneje pa so se odločili, da priredijo poseben dogodek, so pojasnili organizatorji.