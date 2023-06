Ukrep / Mesto bo soplesalec festivala

Letos, ko je urbani kontekst pomemben del programskega koncepta festivala, bodo pomen mesta in mestnega okolja tako odprli tudi geografsko

Robin Jonsson: Instant Rave

V Ljubljani se danes začenja festival plesnih perspektiv Ukrep, ki bo na različnih lokacijah potekal do 2. julija. Tematski fokus letošnjega festivala so lokacijsko posebne uprizoritvene prakse. Metaforično odpiranje proti mestu in meščanom je skupni imenovalec celotnega programa. Mesto bo soplesalec festivala.

"Vzajemnost plesa in javnega okolja postaneta gibanje mesta. Premik v mesto postane premik proti občinstvu. Premik postane gibanje. Gib postane ples. Ukrep postane ples mesta. Mesto pa postane soplesalec," so o festivalu zapisali v Plesnem teatru Ljubljana.

Letos, ko je urbani kontekst pomemben del programskega koncepta festivala, bodo pomen mesta in mestnega okolja tako odprli tudi geografsko. Program bo, kot so napovedali organizatorji, spremenil in razdrl kodificirana pravila obnašanja določenih javnih prostorov.

Andrea K. Schlehwein: dis:locirano

"Letošnji program festivala tako ne čaka na občinstvo, temveč k njemu pristopa na najbolj nekonvencionalnih mestih za umetnost in spreminja kolektivno percepcijo okolice. Vsebina bo naključnemu občinstvu približana tako, da bo dis/re/locirana na pomembna vozlišča mesta. S kolektivnimi intervencijami, ki iznenada vzniknejo na javnih krajih, se lahko vsaj za trenutek povežemo v potencialno drugačnem svetu, kjer lahko sestavimo nova pravila. S tem, ko se plesna umetnost iz plesnih dvoran razširi v javni prostor, pa se poruši tudi zid, ki ga marsikdaj lahko ustvarja vase zaprto umetniško ustvarjanje. Ples tako postane del urbane slike mesta, gibalni izraz iz ambientalnosti črpa neposredni utrip in recipročno nanj spontano in aktivno vpliva," so o festivalu zapisali organizatorji.

Festival letos poteka pod imenom RAIL2DANCE4UKREP, saj ga združujejo z zaključkom evropskega projekta Rail2Dance. Predstavili se bodo številni lokalni in mednarodni umetniki (Avstrija, Finska, Švedska, Nemčija, Španija, Južna Koreja).

V Ljubljani bo festival potekal na različnih lokacijah ljubljanskega eksterierja od Navja prek Botaničnega vrta do Špice,

Festival plesnih perspektiv Ukrep se že od leta 2008 ukvarja z razvojnimi strategijami sodobnega plesa v Sloveniji in ukrepa na področjih, ki se zaradi izobraževalnih, produkcijskih, promocijskih in drugih deficitov na sodobnoplesnem prizorišču kažejo kot pereča.