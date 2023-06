TV komentar / Se zdi, da je Urbanija sadistični psihopat?

Se bo pred odhodom maščeval tistim, ki jih najbolj prezira?

Dopisnica iz Moskve Vlasta Jeseničnik med poročanjem o poskusu državnega udara v Rusiji

Začelo se je pretekli teden, ko je službo na RTV Slovenija z naslednjim dnem izgubila, seveda zaradi krivdnih razlogov, urednica kulturne redakcije Zemira A. Pečovnik. Čeprav vemo, da je šlo za prekinitev delovnega razmerja zaradi političnih razlogov, moramo biti natančni, tako kot je bil Uroš Urbanija: očita ji namreč kršitev notranje organiziranosti, zlorabo dopusta, neizvajanje navodil nadrejenih oziroma odločitve brez pokritja nadrejenega. Čeprav je Zemira A. Pečovnik res odločila, da ob podelitvi Prešernovih nagrad predvajajo tudi zaključni nastop Svetlane Makarovič, in je ena izmed urednic, ki so se vestno držale stavkovnih pravil, s čimer je zagotovo jezila Uroša Urbanijo in vse ostale predstavnike stranke SDS na RTV, pa lahko že zdaj zapišemo, da je Urbanija ni izbral zato, ampak zaradi političnih razmislekov SDS. Uroš Urbanija namreč vse stvari danes počne iz zavedanja, da bo sam kot direktor TV Slovenija in de facto v. d. generalnega direktorja RTV Slovenija že kmalu razrešen, a se politični boj za SDS in zanj s tem niti najmanj ne zaključuje, temveč zgolj prehaja v naslednjo fazo. Urbanija je ves čas v službi SDS in tako bo tudi dan po razrešitvi.