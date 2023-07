To je eden izmed najšokantnih prizorov leta

Smrt vse premontira – in izčisti

za +

Truplo. Ljubiti življenje / Love Life, 2022, Kôji Fukada.

Na tleh, pred kopalno kadjo, ostane le avionček modre barve. Igrača. Zraven, v kadi, je truplo. Malemu Keitaju (Tetta Shimada), prvaku v igranju Othella, je med stopanjem po kadi zdrsnilo, z glavo je treščil ob kad in utonil. Vse se odvrti nepričakovano, sunkovito, srdito, nepovratno. To je eden izmed najšokantnih prizorov leta – pa čeravno Keitajeve smrti ne vidimo. Nihče ničesar ne vidi. Niti ničesar ne sliši.

Njegov dedek Makoto (Tomorô Taguchi) praznuje rojstni dan, zato vsi – tudi njegova mama in oče, Taeko (Fumino Kimura) in Jiro (Kento Nagayama) – na balkonu gledajo živo čestitko, ki se razteza na dvorišču. Toda mama ga začne rutinsko iskati in klicati, najprej pogleda v stranišče, potem pa stopi – v kopalnico. Trenutek, ko v kadi zagleda Keitajevo truplo, je eden izmed najsrhljivejših prizorov leta – pa čeravno ne vidimo ne trupla ne maminega obraza. Vidite jo le do pasu, v hrbet. Smrt vse premontira – in izčisti. Izkaže se, da Jiro ni Keitajev oče in da Makoto ni Keitajev dedek, temveč le človek, ki Jiru, svojemu sinu, ne more odpustiti, da se je poročil z »zavrženko«. Čakajte, da se na pogrebu prikaže Park (Atom Sunada), Keitajev oče, gluhonemi brezdomec, napol Korejec, ki je pred nekaj leti na lepem izginil. Razkritja, disonance, napetosti, konfrontacije, nedokončane igre, preobrati, potresi in šoki v tem filmu so melodramatični, tako rekoč telenovelistični, toda s tem le pokažejo, kako toksično in kaotično – in ja, kako telenovelistično! – je v resnici ljubezensko in družinsko življenje, navsezadnje, Taeko in Keita sta se skrivaj sporazumevala v znakovnem jeziku, da Jiro ne bi vedel, kaj govorita, Yamazaki (Hirona Yamazaki), Jirova nekdanja punca, ki pove, da si je želela, da bi se Jirovi družini zgodilo kaj hudega, pa je le simptom Jirovega očeta, ki si je očitno želel, da Keitaja ne bi bilo, in tudi samega Jira, ki si je verjetno prav tako želel, da Keitaja ne bi bilo, saj bi tako lahko »normaliziral« družinske odnose. Ko zagleda Keitajevo truplo, je njegova prva misel: Zdaj ji moram pa hitro narediti otroka! Vprašanje je le: kaj si je želela mati? (Kinodvor)

xnJ3I58J31Q

8zGwcCM-SvE