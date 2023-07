TV komentar / Teta iz Avstrije

Polni pričakovanj smo sedli pred televizijski ekran, da bi v televizijskem pogovoru bolj spoznali sicer imenitno znanstvenico dr. Jano Javornik

Gostja Jana Javornik in voditeljica Ksenija Horvat v oddaji Intervju

© TV Slovenija

Po janšističnem izbrisu družbeno malce presežnih oddaj in novinarjev na RTV Slovenija je v tej državi res malo, zelo malo televizijskega programa, v katerem bi lahko prisluhnili resnim razmišljevalcem – naj uporabimo to besedo, ker je beseda intelektualec prevzetna in neprijetna. A tega drugje kot na TV Slovenija preprosto ni, razen ko kakšnega povabijo, da se izreče o aktualnih, običajno strogo političnih dogodkih. Nekaj malega se je iz tedna v teden izmuznilo SDS-vrhuški na TV skozi kulturni program. A so vedno izvedeli in zato na koncu tudi kazensko odpustili urednico kulturnega programa Zemiro A. Pečovnik.