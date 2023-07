TV komentar / Zastoji! Ko Jani Muhič naredi korak naprej in nas neizmerno razveseli

V torek zvečer smo se sicer najprej razveselili teme, ki so jo za osrednjo izbrali v oddaji 24ur zvečer. Promet.

Voditelj Jani Muhič ter gosta Tanja Bolte in Valentin Hajdinjak v oddaji 24ur zvečer

© POP TV

V torek zvečer smo se sicer najprej razveselili teme, ki so jo za osrednjo izbrali v oddaji 24ur zvečer. Promet. To je resna tema, izzivi na tem področju so izjemno resni, predvsem okoljski, Slovenija pa pri tem izjemno zaostala. Veselili smo se, da bodo v studiu spet prometni strokovnjaki, morda kakšen geograf, upali smo na kakšen prispevek iz naprednih evropskih držav, kjer so se okoljskih težav zaradi prometa že resno lotili. Se bodo morda na POP TV lotili simulacije možnega razvoja javnega prometa? POP TV namreč takšne prispevke sem in tja naredi res odlično! Pokažejo primere, se vozijo s tramvaji po Dunaju (to smo pričakovali), predstavijo električna kolesa, s katerimi se vozi vse več Francozov (to smo tudi pričakovali), morda nam bodo celo pokazali kot tramvaj dolge ekološke avtobuse, ki jih je danes že mogoče srečati po avtocestah in mestih po Evropi. Z drugimi besedami: bili smo polni pričakovanj!