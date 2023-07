TV komentar / Malce zagatno za novinarsko skupnost je, ko Tina Gaber opravi njeno delo in predstavi sistemsko korupcijo

Nutrije

Tina Gaber na predaji peticije proti poboju nutrij pristojnemu ministrstvu

© Janez Zalaznik

Ko se je v javnosti pojavil viralni posnetek aktivistke za pravice živali in partnerice premiera Roberta Goloba, v katerem je s pravniško natančnostjo razložila, da obstajajo tudi na področju urejanja okolja lobiji, ki povezani z javnimi službami predvsem dobro služijo in zaslužku katerih so javni razpisi pisani na kožo, so novinarji po vseh medijskih hišah kar malo onemeli: pač neprijetno je, ko nekdo, iz katerega bi se rad predvsem ves čas malce norčeval in nad njim vihal nos, opravi tvoje delo – in to še natančno in dobro. Tina Gaber je s svojimi prijatelji in sodelavci namreč naredila prav to: pokazala je, da je odstrel nutrij za nekatere – ki se seveda vedno znova predstavljajo kot veliki zaščitniki živali – predvsem dober posel, s katerim bodo veliko zaslužili. Kot ne bi videli tega že pri medvedih, kjer je najprej skupina lovcev naredila paniko, nato pa je ta ista skupina ljudi posredno dobila dovoljenje za odstrel medvedov. A odstrel ne gre po konceptu »odstrelili bomo medvede, ki ogrožajo življenje in delo ljudi«, ampak po konceptu povpraševanja po medvedih kapitalcih, ki jih bodo najlaže prodali turističnim lovcem, ki so za veliko medvedovo glavo pripravljeni odšteti največ evrov.