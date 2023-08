TV komentar / In ko je v Slovenijo prišel tornado, je bil le še prva novica, nič več

Tornado

Tornado v Ilirski Bistrici

© Petra Mršnik

Prvega avgusta 2023 si ne bomo zapomnili – pa čeprav je bil to dan, ko smo v Sloveniji videli in doživeli mali tornado. Ne bomo si ga zapomnili, ker mali tornado ni bil glede na vse vremenske dogodke julija 2023 prav nič posebnega, še izstopajoče škode glede na siceršnje posledice vsakodnevnega vremenskega dogajanja ni naredil. In tako je oddajo Odmevi tokrat zastavila tudi voditeljica Tanja Starič: najprej novica, da je Ilirsko Bistrico prizadel tornado, nato pogovor s prvim človekom civilne zaščite Srečkom Šestanom, ki je bil tisti trenutek na kraju dogajanja, pri čemer je bil tudi njegov poudarek zelo umesten, da je namreč za tornadom prišla v Ilirsko Bistrico še močna nevihta.