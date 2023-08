TV komentar / Poglejte me, pomagam!

Zakaj starejši profesionalni politiki moškega spola tako radi objavljajo svoje indiana jones fotografije?

Skupno poziranje Boruta Pahorja in Janeza Janše med obiskom prizadetega območja.

© družbeno omrežje X

Včasih je treba začeti na cestah. Cestah, južno od Avstrije in vzhodno od Italije. Torej na naših cestah, a ko pravimo naših, mislimo na ceste, ki se vijejo iz omenjenih dveh držav po celotnem Balkanu. Ker je povsod enako. Povsod se ljudem namreč noro mudi. Pa ne samo moškim. Mudi se vsem, ne glede na spol. To ni vožnja, to je tekma. Nobeden noče biti izrinjen na sramotni navadni pas. Vsi so na prehitevalnem. In vsem se mudi. Noro se jim mudi. In ne bomo se vpletali v samo vožnjo, ampak v to hitenje. Ker saj ni dvoma: vsakemu se kdaj kam mudi. Noro mudi. Ampak nikomur se pa ne mudi vedno. Še pretežno se nikomur tako ne mudi, da ne bi mogel priti na cilj 15 minut kasneje. A kam se torej tako mudi? Mudi se priti na cilj. Domov. To je ta velika zmaga. Hitro priti domov. In po tej adrenalinski in živčni vožnji, med katero se po navadi vsi ostali slabo počutijo, malo se še kregajo z voznico ali voznikom – ta je pač poln adrenalina živčen in nestrpen do vseh, s potniki vred, torej najbližjih –, pridejo na cilj. In kaj potem naredi šofer oziroma šoferka? Pravico ima do posebne obravnave. Ima pravico do počitka. Do tega, da drugi razpakirajo. Do tega, da drugi naredijo večerjo. Pač mora priti k sebi. Ker nas je hitro pripeljal domov. Junak. Od naporne adrenalinske vožnje zato zdaj lahko sedi na kavču. Lahko si odpre pivo in šnofa po družbenih omrežjih na telefonu in pretika med kanali na televiziji. Ja, vse to si je zaslužil. Ker so hitro prišli domov. In ker je od tega čisto uničen. Zdaj lahko uro, dve, tri počiva. Po tem junaštvu gre lahko tudi kar spat.