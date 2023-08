Letni kino na Kongresnem trgu / Brezplačne projekcije vrhuncev filmske umetnosti

Od 21. do 24. avgusta

Ptiči

© IMDb

Od 21. do 24. avgusta bo na Kongresnem trgu potekala brezplačna prireditev Letni Kinodvor na Kongresnem trgu s projekcijami vrhuncev filmske umetnosti, ki jo v štirih zaporednih večerih obišče več tisoč gledalcev. Sredin večer bo posvečen obeleževanju treh obletnic, ki so povezane z organizatorjem, ljubljanskim Kinodvorom - stoletnico kina na Kolodvorski, dvajsetletnico art kina in petnajstletnico mestnega kina.

Letni kino na Kongresnem trgu bo odprl film Gospod Hulot na počitnicah v režiji Jacquesa Tatija, v katerem prisrčno nerodni in vedno vljudni gospod Hulot nehote moti mir dopustnikov v obmorskem letovišču. Komedija letos praznuje 70 let, projekcijo pa so pripravili s pomočjo Francoskega inštituta v Sloveniji.

V torek bodo zavrteli film Ptiči Alfreda Hitchcocka ob 60-letnici filma, v katerem se ptice obrnejo proti človeku. V Kinodvoru so ga označili za veliko klasiko mojstra suspenza, režiser pa je zanj ocenil, da bi lahko bil najbolj grozljiv film, kar jih je kdaj posnel. Z njim je odprl filmski festival v Cannesu.

Za sredino obeleževanje stoletnice kina na Kolodvorski so pripravili film Parižanka Charlesa Chaplina. Film ene največjih ikon velikega platna je v kinematografe prišel istega leta, kot so prvič prižgali projektor Ljubljanskega dvora. V letnem kinu bodo predvajali digitalno restavrirano različico z novo glasbo, prirejeno po Chaplinovi lastni partituri, ki je svetovno premiero doživela na zadnjem Berlinalu.

Projekcije na Kongresnem trgu bo sklenil protivojni film Srečen božič, gospod Lawrence japonskega režiserja Nagise Oshime. V njem je nastopil David Bowie, svojo prvo redno vlogo pa je odigral tudi stand-up komik, tv-zvezdnik in režiser Takeshi Kitano. Kot so sporočili iz Kinodvora, se bodo s projekcijo ob 40. obletnici filma poklonili tudi enemu največjih filmskih skladateljev, Ryuichiju Sakamotu.

Projekcije, na katere je vstop brezplačen, se bodo ob vsakem vremenu začenjale ob 21. uri. Na ogled bodo v izvornem jeziku s slovenskimi podnapisi, filma Gospod Hulot na počitnicah in Srečen božič bosta opremljena tudi z angleškimi podnapisi.