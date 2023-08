Dnevi poezije in vina / 18 pesnic in pesnikov iz desetih držav

Od 21. do 26. avgusta

© Matej Pušnik

Na Ptuju in številnih drugih krajih po Sloveniji ter čez mejo bo od 21. do 26. avgusta potekal l 27. festival Dnevi poezije in vina. V programu prireditve, ki jo organizira založba Beletrina, bo gostovalo 18 pesnic in pesnikov iz desetih držav, ki se bodo družili tudi z izbranimi vinarji. Odprto pismo Evropi je letos prispeval angleški pesnik David Harsent.

Programsko vodstvo festivala je prevzela pesnica Kristina Kočan, ki je na nedavni novinarski konferenci povedala, da so si gostujoči pesniki med seboj različni tako generacijsko, kulturno, družbeno kot celo politično, zelo raznorodne pa so tudi njihove poetike.

Osrednja gosta dnevov bosta litovski pesnik Eugenijus Ališanka in švicarska pesnica Ilma Rakusa, ki sta ob tej priložnosti dobila tudi prevod izbrane poezije. Prvi se predstavlja v knjigi Če v prevodu Klemna Piska, druga z izborom iz zadnjih dveh pesniških zbirk v knjigi z naslovom Impressum: Upočasnjena svetloba, ki jo je prevedla Amalija Maček.

Odprto pismo Evropi, pobudo, s katero želijo prek poetičnega glasu nagovoriti občinstvo po celini in tudi odločevalce, pa je napisal angleški pesnik David Harsent. V svojem zapisu se je osredotočil na trenutno okoljsko krizo. Na Dnevih poezije in vina ga bo predstavil v pogovoru na daljavo, v celoti pa bo pismo mogoče slišati v četrtek zvečer ob uradnem odprtju festivala na Ptuju.

Po izboru kuratorke, galicijske pesnice Yolande Castano bodo med drugim gostovali še pesnice in pesniki Joumana Haddad iz Libanona, Luljeta Lleshanaku iz Albanije, Marie Iljašenko in Petr Hruška s Češke, Frank Baez iz Dominikanske republike in Lello Voce iz Italije. Slovenski avtor v središču je France Forstnerič, ki je pomembno zaznamoval slovenski literarni prostor, a je bil po mnenju organizatorjev za časa svojega življenja morda celo nekoliko spregledan, zato se mu želijo pokloniti ob letošnji 90-letnici rojstva.

Po tradiciji se bodo v okviru dnevov zvrstila večerna pesniška branja ter ob tem številni drugi dogodki za različne starostne skupine, v katerih bo v ospredju poezija. Prvo branje bo danes popoldne v Petanjcih, s posamičnimi dogodki pa bo festival zajel še Ljubljano, Krško, Ormož, Ljutomer, Dornavo, Potrno v Avstriji in Varaždin na Hrvaškem.