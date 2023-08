Kranj Foto Fest / Odnos med človekom in okoljem

Z odprtjem razstave Voda Mustafaha Abdulaziza v Galeriji Fotografija v Ljubljani se bo danes ob 19. uri začel tretji Kranj Foto Fest

Mustafah Abdulaziz: Voda

Z odprtjem razstave Voda Mustafaha Abdulaziza v Galeriji Fotografija v Ljubljani se bo danes ob 19. uri začel tretji Kranj Foto Fest. Na festival, katerega osrednja tema je Človek - Narava, je prispelo kar 656 prijav iz 90 držav.

Po besedah organizatorjev, si Kranj Foto Fest že tretje leto zapored uspešno utira prostor v domačem in mednarodnem fotografskem prostoru. Letošnje število prijavljenih fotografov iz kar 90 držav dokazuje, da gre za odmeven mednarodni festival, ki bo tudi letos privabil v Kranj številne domače in tuje goste.

Kot je izpostavila soustanoviteljica in direktorica festivala Fernanda Prado Verčič, je Kranj Foto Fest edinstveno stičišče domačih in mednarodnih fotografov, tako mladih kot že uveljavljenih. "Z dialogom med različnimi fotografi, uredniki, kustosi in galeristi želimo izpostaviti aktualne teme, ki na eni strani zadevajo globalno problematiko človeštva, na drugi strani pa gre za lokalne, posebne, edinstvene teme," je dejala.

Osrednja tema letošnjega festivala je Človek - Narava, ki je prav v tem obdobju še posebej aktualna in je fotografom ponudila široke možnosti izraza, kar se je pokazalo tudi pri izjemno velikem odzivu na razpis, saj se je ta, glede na lansko leto, povečal za več kot 100 odstotkov.

"Prav med pripravo festivala je Slovenijo prizadela vodna ujma in spremenila ne le naše lokalno okolje, ampak tudi naš pogled na posledice podnebnih sprememb in človekovega poseganja v naravo," so izpostavili organizatorji, ki so tudi to dogajanje v zadnjem hipu uspeli umestiti v program festivala.

Jasper Doest: Spoznajte Boba

Letošnja tema festivala želi poudariti odnos med človekom in okoljem, tako z dokumentarno fotografijo, ki prikazuje vpliv in posledice človekovih dejanj na naravo, kot s sodobnejšim, konceptualnim in domiselnim jezikom fotografije. Fotografi in vizualni pripovedovalci zgodb delijo s svetom svoje poglede na izbrano temo in tako prispevajo k odpiranju vprašanj in iskanju odgovorov o odnosu med človekom in naravo.

Letošnji program se ponaša s 30 fotografskimi razstavami, pogovori z umetniki, mojstrskim tečajem, pregledom portfolijev, nočnimi projekcijami in vodenimi ogledi po Kranju ter naravi, ki ga obdaja.

Sedemčlanska žirija je letos nagradila 20 projektov. Zmagovalka festivala je Amina Kadous iz Egipta s serijo fotografij Belo zlato, ki jo je žirija opisala kot inteligenten, večplasten projekt, ki povezuje avtoričino družinsko zgodovino s širšo kulturno, gospodarsko in okoljsko tematiko.

Poleg zmagovalke je žirija izbrala 18 finalistov, ki sodelujejo na skupinskih razstavah na različnih lokacijah v Kranju, in fotografa oziroma duet s posebno omembo. To si je prislužil duo Kaya & Blank, ki ga sestavljata Isik Kaya iz Turčije in Thomas Georg Blank iz Nemčije. Njuna serija Druga narava predstavlja celične komunikacijske stolpe, ki v Južni Kaliforniji na izviren in nadrealističen način prevzemajo podobo dreves.

V sklopu festivala Kranj Foto Fest je v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav potekal tudi natečaj Mladi fotografski upi. "Prispelo je veliko število izredno kakovostnih prijav, kar je zelo razveseljivo, saj to prikazuje tudi stanje mlade fotografije v Sloveniji," so zadovoljni organizatorji. Zmagovalec natečaja je Arin Rapuš Jerman s serijo Desiderium.

Na festivalu se predstavljata tudi dva prejemnika nagrade Leica Oskar Barnack, in sicer Jasper Doest iz Nizozemske z razstavo Spoznajte Boba ter Mustafah Abdulaziz iz ZDA z razstavo Voda. Prav slednja bo prva, ki jo bodo v okviru festivala odprli. Ostalo festivalsko dogajanje se bo začelo v četrtek, ko bo ob 19. uri v Layerjevi hiši v Kranju tudi slovesno odprtje festivala.