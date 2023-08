Festival Grounded o miru

V Ljubljani se bo danes začel sedmi Festival Grounded, ki združuje elektronsko glasbo, kritično misel in aktivizem

© Festival Grounded

V Ljubljani se bo danes začel sedmi Festival Grounded, ki združuje elektronsko glasbo, kritično misel in aktivizem. Letošnjo izdajo so organizatorji spletli okrog pojma miru. V pogovorih, predavanjih in okroglih mizah s teoretiki, novinarji, poročevalci in osebami z izkušnjo vojne se bodo spraševali, ali je mir brezpogojna vrednota ali ima ceno.

Izhodišče za razmislek predstavlja misel ene od gostij festivala, novinarke v obleganem Sarajevu Aide Čerkez, ki je dejala: "Mir, a ne za vsako ceno."

Izkušnje namreč po besedah organizatorjev kažejo, da je v Palestini mirovni proces evfemizem za kolonializacijo z mirovnimi sredstvi, v Bosni pa je Daytonski mirovni sporazum drugo ime za 20-letno stagnacijo države in utrjevanje nacionalizma. "Zato mir ne more in ne sme biti le stanje odsotnosti vojne, ampak stanje pravičnosti in blaginje za vse," so zapisali v vabilu na festival.

V diskurzivni del so povabili sogovornike in sogovornice, ki se že leta ukvarjajo z mirom na prostoru bivše države, s tem pa je festival na nek način dobil regionalno obarvanost.

Med vprašanji, ki se jih želijo dotakniti, sta: kakšna je mednarodna arhitektura miru in ali je še vedno sposobna odgovoriti na zahteve sodobnih konfliktov ter kakšno mesto v mednarodnem sistemu zagotavljanja človekovih pravic in trajnega miru zasedajo socialne in ekonomske pravice.

Med vprašanji, ki se jih želijo dotakniti, sta: kakšna je mednarodna arhitektura miru in ali je še vedno sposobna odgovoriti na zahteve sodobnih konfliktov ter kakšno mesto v mednarodnem sistemu zagotavljanja človekovih pravic in trajnega miru zasedajo socialne in ekonomske pravice.

Med gosti, ki bodo razpravljali o naslovni tematiki festivala v povezavi z različnimi vidiki, bodo še profesorica na univerzi v Innsbrucku Slađana Lazić, zgodovinarja Marta Verginella in Janez Weiss, avtor oddaje o spominih na TV Slovenija Janez Lombergar, pravnica Vasilka Sancin, klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj, novinarke Ksenija Horvat, Nataša Briški, Barbara Šurk in Alenka Arko, tudi novinarja Mladine Luka Volk in Monika Weiss, filozof Tadej Troha in eden od začetnikov mirovnega gibanja v Sloveniji Marko Hren. Pričakujejo tudi aktivistke iz regije.

Festival bodo pospremili večerni koncerti, na katerih bo nastopilo več kot 25 predstavnikov klubske glasbe iz različnih držav. Povabili so izvajalce in izvajalke, ki vsak na svoj način kažejo smernice v eksperimentalni in elektronski glasbi. Iz tujine napovedujejo grško glasbenico Babynymph, ameriško-ukrajinski dvojec Sha Ru, Avtomat s Poljske in Matale s Kosova, med domačimi nastopajočimi pa bodo Ascyth, Đakka, Nasty Nancy in drugi.

V Pritličju, ki je eno od šestih prizorišč festivala, je na ogled tudi prodajna razstava ukrajinskih umetnikov in umetnic z naslovom Prostovoljci in prostovoljke v boju za življenje in svobodo. Z njo želijo podpreti delovanje ukrajinske umetniške skupnosti Uartist, ki je bila ustanovljena po začetku ruske vojaške invazije na državo.

2SY1Qu58HJk