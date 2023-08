Jubilejna turneja / Eurythmics brez Annie Lennox

40. obletnica izida albuma Sweet Dreams (Are Made of This)

Britanski pop duo Eurythmics je svoj prvi album izdal leta 1981, svetovno slavo pa je dosegel leta 1983 s hitom Sweet Dreams (Are Made of This)

Britanski glasbenik Dave Stewart, ki je v 80. letih minulega stoletja z Annie Lennox zasnoval zasedbo Eurythmics, je na spletni platformi X, nekdanjem Twitterju, sporočil, da se mu pevka ne bo pridružila na jubilejni koncertni turneji. Ta je bila načrtovana ob 40. obletnici izida slovitega albuma iz leta 1983 Sweet Dreams (Are Made of This).

Kot je zapisal Stewart, se sam veseli te turneje, saj rad izvaja pesmi Eurythmics. "V studiu sem jih ustvarjal tisoč ur, ob sebi sem imel najboljšo partnerico Annie, ki pa je zdaj dejala, da ne bo več koncertirala". Kot je dodal, to popolnoma razume, zato je poiskal nekaj drugih odličnih glasbenic in pevk. Napoveduje nepozaben koncert velikih uspešnic.

Po pisanju glasbene revije The Ultimate Classic Rock je doslej najavljen samo en koncert, ki naj bi bil 7. novembra v Švici. Kot piše v najavi, naj bi bil predstavljen material skupine "ob žegnu Annie Lennox, ki ne bo več nastopala na turnejah". Stewart kmalu obljublja nove datume turneje.

Stewart in Lennox sta nazadnje skupaj stala na odru novembra lani, ko je bila zasedba Eurythmics sprejeta v dvorano slavnih rock'n'rolla.

Pop duo Eurythmics je svoj prvi album izdal leta 1981, svetovno slavo pa je dosegel leta 1983 s hitom Sweet Dreams (Are Made of This). Glasbenika sta se razšla leta 1990, ponovno pa sta svoje moči združila še za dva albuma - leta 1999 (Peace) in leta 2005 (Ultimate Collection).

qeMFqkcPYcg

-5iDKWV6Chg