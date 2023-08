Nova Gorica / Gotropolis in Mesto knjige

Festival uprizoritvenih umetnosti v gibanju in knjižni festival

Mesto knjige se s spremljevalnim programom poklanja liku in delu Marka Breclja (1951–2022) in njegovim sopotnikom, ki so (bili) tako ali drugače povezani z Novo Gorico

V Novi Gorici bo med 1. in 3. septembrom potekal drugi festival Gotropolis, festival uprizoritvenih umetnosti v gibanju, ki aktivno gradi skupno občinstvo multikulturnega območja. VMed 4. in 8. septembrom pa bo središče Nove Gorice zavzel že osmi festival Mesto knjige s knjižnim sejmom, potekal bo med 4. in 8. septembrom.

Festival Gotropolis, prvi skupni program goriških festivalov uprizoritvenih umetnosti, bo prihajajoči konec tedna v sodelovanju s še dvema čezmejnima programoma ponujal veliko različnega dogajanja za vse generacije, je na novinarski konferenci povedala umetniška vodja Gotropolisa Maja Poljanec Nemec.

"Tema letošnjega festivala Gotropolis se skriva pod naslovom Naše čajbe. To so kletke, v katere se ujamemo, a hkrati sta to tudi varnost in zavetje, ki ga nujno potrebujemo in s čemer se identificiramo,"



"Odprte scene - scene aperte, Tja čez - Di la in pa seveda festival Gotropolis. V petek se bodo predstavile Odprte scene, v soboto festival Gotropolis, v nedeljo se bomo povezali s programom za otroke in družine Tja čez," je povedala umetniška vodja.

Tema letošnjega festivala Gotropolis se skriva pod naslovom Naše čajbe. "To so kletke, v katere se ujamemo, a hkrati sta to tudi varnost in zavetje, ki ga nujno potrebujemo in s čemer se identificiramo," je še povedala. Tema se bo razpletala preko vseh dogodkov festivala, od sociodramske delavnice in pogovora na festivalsko temo do gostujoče gledališke predstave.

Po besedah Maje Poljanec Nemec je za festival Gotropolis poleg ustvarjalnosti pomembna tudi čezmejna povezanost, saj bodo na njem sodelovali tudi umetniški ustvarjalci z območja italijanske Gorice.

"Festival Mesto knjige se bo začel s poklonom umetniku, glasbeniku, aktivistu Marku Breclju, ki mu bomo posvetili muzej v nastajanju v rotundi SNG Nova Gorica, in predstavo Samost, narejeno okoli njegovega prvega albuma."



Med 4. in 8. septembrom pa bosta v središču Nove Gorice osmič zapored potekala knjižni festival in sejem Mesto knjige. Medtem ko bo sejem knjige v samem centru mesta, bodo večerne festivalske dejavnosti potekale na različnih lokacijah.

"Festival se bo začel s poklonom umetniku, glasbeniku, aktivistu Marku Breclju, ki mu bomo posvetili muzej v nastajanju v rotundi SNG Nova Gorica, in predstavo Samost, narejeno okoli njegovega prvega albuma," je povedal Miha Kosovel iz Društva humanistov Goriške.

Festival bo letos povezovala tema Prehajanja. Na njem se bodo predstavili različni avtorji, slavnostni gost pa bo hrvaški publicist Slobodan Šnajder.

Na knjižnem sejmu bo sodelovalo 25 založb, nekatere manjše pa bodo predstavljali organizatorji, Društvo humanistov Goriške, ki bo njihove knjige ponujalo na svoji informativni stojnici.