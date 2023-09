»Če bi več ljudi bralo poezijo, bi bilo na svetu več empatije in rahločutnosti«

IZJAVA DNEVA

"Zdi se mi, da poezija ostri naše čute, naše razmišljanje. Morda celo spreminja naše mišljenje. Poezija ne preprečuje vojne, ne ustavlja vremenskih sprememb, ne ustavlja pandemij. Kar pa lahko doseže, je že omenjeno izostrenje čutil in razmišljanja. Družbena omrežja so nas postavila v neki povsem nov svet. Svet kratkih informacij, svet sovražnega govora, krutosti in vse večje hektičnosti. Dobra literatura, in s tem mislim na čisto vse oblike literarnega ustvarjanja, bi morala v človeku vzbuditi občutljivost v vseh aspektih in pomenu besede. Poezija je orodje empatije, občutljivosti, rahločutnosti … Če bi me vprašali, zakaj pišem, bi bil odgovor prav to. Ker želim v ljudeh vzbuditi občutljivost do sveta. V to verjamem. Če bi več ljudi bralo poezijo, bi bilo na svetu več empatije in rahločutnosti."

(Švicarska pesnica, kritičarka, prevajalka slovensko-madžarskih korenin Ilma Rakusa v intervjuju za Dnevnikov Objektiv o tem, ali ima poezija moč spreminjati mišljenje ljudi)