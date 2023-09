TV komentar / Devica, Igor E. Bergant?

Čemu grimase voditelja Odmevov med odgovori nove koordinatorke Levice Aste Vrečko?

Nova koordinatorka Levice Asta Vrečko in voditelj Odmevov Igor E. Bergant

© TV Slovenija

Ta teden je Odmevom uspelo imeti močne goste, voditelj je bil Igor E. Bergant, ki se na goste dobro pripravi. V ponedeljek smo tako gledali dva: premiera Roberta Goloba ter novo koordinatorko Levice in ministrico za kulturo Asto Vrečko. Pogovor s premierom se je začel dobro, trda vprašanja so premieru dejansko naložila, da je razložil poteze vlade. Od obdavčitve bank do načina ocenjevanja škode. A kje se je Bergant najbolj razvnel? Pri ustavljenih pogajanjih o prenovi plačnega sistema v javnem sektorju. Je to res največji problem mesec dni po uničujočih poplavah – da so zaradi ukrepov obstala pogajanja v sektorju, ki so se mu nazadnje plače zvišale aprila letos, predzadnjič pa novembra lani?