»Z družino se začne tudi patriarhat«

Pred premiero Zadnjega Hamleta

Zadnji Hamlet

© Nada Žgank

V Stari mestni elektrarni bo v četrtek premiera avtorskega projekta Lee Kukovičič Zadnji Hamlet. Kot je povedala na današnji novinarski konferenci, je obsesivna raziskovalka gledališča, zato je Hamlet logična odločitev raziskovanja. Ker se to kanonsko besedilo ves čas uprizarja, je zgodovina in hkrati prihodnost gledališča.

Med razlogi, zakaj se je lotila Hamleta, je navedla, da je po analizi portala sigledal.org Hamlet največkrat uprizarjano besedilo v slovenskem prostoru, nastalo je kar 33 različnih uprizoritev. Poleg tega se s Hamletom vsi srečamo v izobraževalnem procesu, se pravi, da vsi vsaj nekaj vemo o njem.

Po njenih besedah v tokratni uprizoritvi ni v ospredju besedilo Hamleta, ampak je ritual gledališča, kanonske ponovitve, čustvovanje, branje atmosfer. Kanon jo je skozi celotno zgodovino uprizarjanja Hamleta pripeljal tudi do vprašanja družine, ki ima v Hamletu pomembno vlogo. Čeprav v Hamletu govori predvsem Hamlet in ne drugi družinski člani, ima denimo v njenem projektu v prizoru v spalnici glavni besedo mama. "Družina je velik korpus, z njo se vse začne, tudi patriarhat se je, in to je pomembno nasloviti v tej predstavi," je povedala.

Dodala je, da "Hamlet ni oseba, ampak je sistem ljudi, ki želijo biti bogovi, nimajo pa perifernega vida, vidijo zelo ozko in le, kar si želijo. Tudi nimajo vpogleda branja med vrsticami, ali pa med vrsticami berejo na zelo samosvoj način".

Lea Kukovičič,

režiserka predstave Zadnji Hamlet

Uprizoritev Zadnji Hamlet je nastala v koprodukcija zavoda Bunker in Prešernovega gledališča Kranj (PGK). Po besedah direktorice zavoda Bunker Alme R. Selimović je to prva koprodukcija med Bunkerjem in PGK. Izpostavila je, da gre za srečanje dveh različnih produkcijskih principov - PGK je repertoarno gledališče z ansamblom, medtem ko Bunker nima ansambla ter z umetniki in umetnicami projekte razvijajo zelo dolgo, tudi sami produkcijski procesi so dolgi, v primeru Zadnjega Hamleta skoraj dve leti.

Bunker je po njenih besedah podprl predvsem pripravljalni in raziskovalni proces ter simpozij in jokalne intervencije - Zadnji Hamlet je zadnji del trilogije Ko moški jočejo, ki jo je uvedel simpozij Ko moški jočejo, se svet ustavi, sledile so "jokalne intervencije" na Tednu slovenske drame z naslovom Zadnji Hamlet, predigra - PGK pa je v proces najmočneje vstopilo v zadnji produkcijski fazi, ko se je delalo predstavo.

Direktor in umetniški vodja PGK Jure Novak je izrazil veselje, da je prišlo do sodelovanja gledališča z Zavodom Bunker in Leo Kukovičič ter dodal, da se mu sodelovanja med tako različnimi institucijami zdijo izjemno pomembna.

V predstavi igrajo Miha Rodman, Živa Selan, Blaž Setnikar in Borut Veselko. Živa Selan je povedala, da predstava sicer njenega pogleda na Hamleta Williama Shakespeara ni spremenila, zagotovo pa se je spremenil njen pogled na to, kako je dovoljeno govoriti o njem. "Osvobajajoče je, ko se stvari začnejo pretresati," je dodala.

Besedilo podpisujeta Lea Kukovičič in Wojtek Ziemilski, dramaturginja je Sodja Zupanc Lotker, scenografinja Zuzana Scerankova, kostumografinja Olja Grubić, oblikovalka svetlobe Zuzana Režna, koreografinja Nataša Živković, avtorica videa Toni Soprano Meneglejte.

Uro pred premiero bodo v Stari mestni elektrarni v sklopu podpornega programa Zavoda Bunker Kontekst tudi odprli razstavo Kontekst 003: Realno ali fiktivno o Lei Kukovičič, ki bo predstavila avtorico predstave Zadnji Hamlet. Zasnovali sta jo Ivana Vogrinc Vidali in Ana Lorger.

Premiera Zadnjega Hamleta v Kranju bo 20. septembra.