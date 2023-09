TV komentar / Kaj z Evropsko unijo?

Dan pred nagovorom predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen je bila na TV Slovenija oddaja Globus. Dobra ideja.

Adrijan Bakič in nemška poslanka Zelenih Ska Keller v oddaji Globus

© TV Slovenija

Z veseljem je gledati oddaje, ki jih pripravlja danes že uveljavljeni zunanjepolitični novinar Adrijan Bakič. Že zaradi stila, jezika, bontona, natančnosti – Bakič ima vse odlike stare zunanjepolitične redakcije TV Slovenija. In tajming oddaje o prihodnosti Evropske unije je bil izbran dobro, dan pred urbi et orbi zadnjim nagovorom predsednice Ursule von der Leyen »evropskim ljudstvom«. Naslednje leto ob tem času bo namreč že izvoljena nova sestava evropskega parlamenta, komisija pa bo morda imela že novega predsednika oziroma predsednico. Zakaj morda? Ker so politična razmerja v Evropski uniji iz mandata v mandat bolj zapletena, rdeče-črna koalicija pa vsak mandat izgubi malo moči. Rezultat vsakih naslednjih evropskih volitev je bolj obremenjen z rastjo skrajne desnice po vsej Evropi. Le čestitali smo torej lahko avtorjem oddaje – dejansko je zadnji govor predsednice komisije lahko razumeti kot neuradni začetek predvolilne kampanje.