Znani nominiranci za Sovretovo nagrado

Podelitev bo 29. septembra

Lani je Sovretovo nagado prejela Katja Zakrajšek

Za Sovretovo nagrado Društva slovenskih književnih prevajalcev so letos nominirani Andreja Kalc za prevod romana Terenske raziskave ukrajinskega seksa Oksane Zabužko, Janina Kos za prevod romana Najskrivnejši spomin človeštva Mohameda Mbougarja Sarra in Jernej Županič za prevod romana Moby Dick ali kit Hermana Melvilla. Podelitev bo 29. septembra.

Letošnje nominirance za stanovsko nagrado prevajalskega društva, s katero nagrajujejo posebej uspele prevode leposlovnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino, je izbrala petčlanska komisija, v kateri so Lijana Dejak, Nina Gostiša, Marjanca Mihelič, Veronika Simoniti in Štefan Vevar kot predsednik.

Kot so zapisali v utemeljitvah, so Terenske raziskave ukrajinskega seksa ugledne ukrajinske filozofinje, esejistke, angažirane intelektualke in pesnice Oksane Zabužko žanrsko hibridno delo, ki je še vedno izjemno sodobno in aktualno. V slovenskem prevodu je knjiga izšla pri založbi Beletrina, od prevajalke pa je zahtevala veliko znanja, tenkočutnosti, gibkosti in inovativnosti pri prenašanju vseh miselnih, čustvenih, idejnih in jezikovnih premen besedila. Prevajalki Andreji Kalc je po oceni komisije uspelo prenesti v slovenski jezik vse to razvejeno besedno tkivo energičnega, mestoma prav "hudourniškega" sloga.

Najskrivnejši spomin človeštva francoskega pisatelja senegalskega rodu, ki je v slovenskem prevodu izšel pri Mladinski knjigi, vsebuje pripoved o iskanju izginulega senegalskega pisatelja T. C. Elimana, izmišljenega avtorja skrivnostne mojstrovine Labirint nečlovečnosti iz 30. let prejšnjega stoletja, okrog katere se spletajo miti, obenem pa je hommage literaturi.

Gre za večplasten in polifon roman, v katerem se prepletajo čas, prostor ter razvejene pripovedi glavnega junaka in fiktivnih pričevalcev. Janina Kos se je "ne le spretno prebila skozi Sarrov kompleksni labirint, ampak je v vseh odtenkih subtilno presukala pripovedno nit in suvereno razpletla njene slogovne, skladenjske in druge vozle", piše v utemeljitvi nominacije.

Moby Dick ali kit iz leta 1851 je eno največjih del ameriške literature, žanrsko tako raznoliko in kompleksno strukturirano, da ga nekateri literarni zgodovinarji raje kot roman imenujejo ep. Gre za pustolovsko zgodbo o lovu na kita, ki je na prvi pogled nekakšna enciklopedija pomorskih kitolovskih legend in pripovedk z osrednjo zgodbo o brezkompromisnem, obsedenem kapitanu Ahabu, ki se spusti v smrtonosno bitko s kitom velikanom. V resnici pa je vse zunanje dogajanje zavito v simboliko in alegorijo.

Županič je bil temu "literarnemu mamutu", ki je v slovenščini izšel pri Beletrini, po oceni žirije kos. Ustvaril je koherenten, suveren in sočen prevod z močno avtentično prezenco. Z njim je izpričal prevajalsko kondicijo za prevajanje zelo zapletene sintakse. Ohranil je naraven epski zamah in jasno izpeljal tudi zelo kompleksne povedi, ne da bi oslabil razumljivost sporočila, še med drugim piše v utemeljitvi.

Pogovor z nominirankama in nominirancem ter razglasitev in podelitev Sovretove nagrade 2023 bodo potekali na predvečer dneva prevajalcev, 29. septembra ob 19. uri v prostorih Društva slovenskih književnih prevajalcev na Tomšičevi, so sporočili iz prevajalskega društva. Sovretovo nagrado podeljujejo od leta 1963.