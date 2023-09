TV komentar / Same ženske

So se v uredništvu Tarče sploh zavedali, kako bizarno je narediti oddajo, kjer politike izbereš po spolu?

Erika Žnidaršič naredi feministično oddajo.

© TV Slovenija

Takole se je začela Tarča v četrtek, 14. septembra. Erika Žnidaršič: »Dober večer! Tarča nocoj s predsednicami in podpredsednicami političnih strank o prihodnosti slovenske politike. Tanja Fajon, predsednica SD, Asta Vrečko, predsednica Levice, Jelka Godec in Vida Čadonič Špelič, podpredsednici SDS in Nove Slovenije, namesto že potrjene podpredsednice Gibanja Svoboda Urške Klakočar Zupančič pa so nam tik pred zdajci v oddajo poslali poslanko Tamaro Vonta. Komaj so se začeli postopki evidentiranja kandidatov za evropske volitve, že so se začela prerivanja. Kdo si želi v Bruselj in tja ne bo mogel …« Naj se na tej točki ustavimo. Saj vsi vemo, zakaj so izbrali žensko sestavo. Takole gredo stvari. V SDS so se odločili, da bodo poslali v Tarčo Jelko Godec. Pravzaprav se ni bilo treba veliko odločati; jasno je, da se Janša v takih oddajah ne pojavlja, kajne? No, pride le, če pride iz Svobode Robert Golob. Potem pride tudi Janša.