Skrivnostna najdba

Med arheološkimi izkopavanji pred Malo Dramo so odkrili del broške, za katero se je izkazalo, da ni bila last Emoncev

Najdeni del broške, ki so jo med izkopavanjem odkrili arheologi

Sredi poletja so se začele arheološke raziskave v okviru prenove osrednjega dramskega gledališča pri nas, SNG Drame Ljubljana. Arheološka izkopavanja ob Igriški ulici pred Malo Dramo, ki jim bodo sledila še izkopavanja ob Erjavčevi in Slovenski cesti, so že obrodila sadove. V sporočilu za javnost jih je predstavila vodja raziskave Maja Lavrič. Na globini 0,70 metra so naleteli na zidove stanovanjskega objekta, t. i. insule XVIII, ter cesto dekuman J. Ostaline, ki jih raziskujejo, sodijo v 3. in 4. stoletje n. št., arhitekturne prvine pa kažejo na ostanke centralnega ogrevanja. Na tem delu so v cestnih sedimentih odkrili tudi drobne osebne predmete prebivalcev Emone, med njimi dobro ohranjen bronasti novec Marka Avrelija, bronasti prstan ter fibulo oziroma zaponko za spenjanje oblačila.