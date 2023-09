Brezplačno na voljo 135 slovarjev

Visoke cene slovarjev so bile razlog za velik obseg piratskih kopij

Veliko najboljših doslej plačljivih slovarjev zbirke ASP32 je sedaj na voljo popolnoma brezplačno na slovarskem portalu Termania. Dodali so jim še druge brezplačne slovarje. V letih 2022 in 2023 so jih dodali 32, sedaj je na portalu Termania brezplačno na voljo 135 slovarjev.

Kot piše na spletni strani www.amebis.si, je bila najboljša zbirka slovarjev ASP32 v času disket in CD-jev, v letih od 1995 do 2015, po nekaterih ocenah najbolj piratsko kopiran program v Sloveniji, še celo bolj kot telefonski imenik.

Ocene so bile, da je bilo na trgu v Sloveniji približno 400.000 nelegalnih kopij. V Sloveniji skoraj ni bilo računalnika, ki nelegalne kopije slovarjev ne bi imel nameščene.

V zbirki ASP32 je bilo 29 slovarjev, cena posameznega pa se je gibala med 60 in 80 evri. Najboljši angleški, nemški, francoski, italijanski in španski, po katerih je bilo tudi največ povpraševanja, so bili najdražji.

Samo za nakup petih najbolj priljubljenih slovarjev Angleško-slovenski, Slovensko-angleški, Nemško-slovenski, Slovensko-nemški in Italijansko-slovenski je bilo treba odšteti 400 evrov. In prav visoke cene slovarjev so bile tudi razlog za tako velik obseg piratskih kopij.

Odslej je veliko najboljših do sedaj plačljivih slovarjev zbirke ASP32, ki so jim dodali še druge brezplačne slovarje, na voljo popolnoma brezplačno na slovarskem portalu Termania. Na portalu so tudi slovarji, ki jih ni mogoče najti nikjer drugje, npr. Slovenski medicinski slovar.

Portal Termania uporabniku omogoča tudi, da si izdela ali uvozi in nato objavi svoj slovar, še piše na omenjeni spletni strani.