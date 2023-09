Hollywood / Konec stavke

Vodstvo sindikata je potrdilo okvirni dogovor med sindikalnimi pogajalci in lastniki hollywoodskih studiev in podjetij za predvajanje spletnih vsebin

Vodstvo sindikata ameriških scenaristov (WGA) je v torek soglasno glasovalo za konec stavke, ki je trajala 148 dni. Konec stavke mora sicer še potrditi večina članov sindikata, vendar je stavke praktično že konec, poroča CNN.

Vodstvo sindikata je potrdilo okvirni dogovor med sindikalnimi pogajalci in lastniki hollywoodskih studiev in podjetij za predvajanje spletnih vsebin. Članom sindikata je dovolilo, da nehajo stavkati ob deveti uri danes zjutraj po srednjeevropskem času.

Člani sindikata se lahko sedaj v vmesnem času do glasovanja o dogovoru o novi kolektivni pogodbi, ki bo veljala do maja 2026, vrnejo na delo.

Dogovor vključuje povišanje plač, boljše ugodnosti, zaščito pred uporabo umetne inteligence s strani studiev, jamstva za nadomestila za spletno predvajanje, daljše obdobje trajanja zaposlitve in druge ugodnosti.

Minimalna plača večine scenaristov se bo takoj zvišala za pet odstotkov, maja prihodnje leto za dodatne štiri odstotke, maja 2025 pa še za 3,5 odstotka. Prispevki v zdravstveni sklad se bodo povečali za pol odstotne točke na 12 odstotkov dobička podjetij. Scenaristom, ki delajo na istem scenariju, pa ne bo več treba deliti prispevkov za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje.

Pisatelji so bili še posebej zaskrbljeni zaradi spletnega predvajanja oziroma tako imenovanih pretočnih vsebin. Za velike pretočne projekte s proračunom najmanj 30 milijonov dolarjev, se bo minimalno nadomestilo za pisanje zgodbe in teleteksta povečalo za 18 odstotkov na 100.000 ameriških dolarjev.

Minimalno nadomestilo za preostalo delo za visokoproračunske pretočne produkcije se bo povečalo za več kot četrtino. Ostali honorarji za storitve videa na zahtevo pa bodo piscem prinesli 50-odstotni bonus, če bo oddaje v prvih treh mesecih trajanja projekta gledala petina domačih naročnikov.

To pomeni, da lahko scenaristi za polurno epizodo prejmejo več kot 9000 dolarjev, za enourno epizodo pa več kot 16.000 dolarjev. Netflix, Disney+, Max in drugi, ki ponujajo pretočpne vsebine so se tudi zavezali, da bodo povečali preglednost glede števila ur predvajanja določenih oddaj.

Glede uporabe umetne inteligence pa je določeno, da ta ne more pisati ali prepisovati literarnega gradiva. Gradivo, ki ga ustvarja umetna inteligenca, pa je potrebno scenaristom razkriti.

Sporazum je obravnaval tudi nadomestila za pretočno predvajanje in preglednost podatkov v zvezi s pretočnim predvajanjem. Vzpon Netflixa in drugih tovrstnih storitev je v preteklih letih pomagal preoblikovati Hollywood in postal glavno vprašanje v stavkah scenaristov in igralcev.

Čeprav je vodstvo članom sindikata dovolilo, da se vrnejo na delo, njihove pogodbe s studii še niso bile uradno ratificirane, kar pomeni, da lahko sporazum, o katerem bi naj glasovali prihodnji teden, še vedno zavrnejo.

Tiskovni predstavnik sindikata igralcev SAG-AFTRA, ki se je stavki scenaristov pridružil kasneje, je v izjavi v zvezi z lastnimi pogajanji sporočil, da preučuje začasni sporazum WGA in si prizadeva doseči pošten in pravičen dogovor za svoje člane.

Sindikat WGA je uradno začel stavkati 2. maja, igralci pa so začeli s stavko 14. julija. Stavki naj bi Kaliforniji prizadeli približno pet milijard dolarjev gospodarske škode.

