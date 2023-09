Prešernova proslava z novim organizatorjem

Ministrstvo za kulturo pripravlja spremembe zakona o Prešernovi nagradi

Jaša Jenull, Svetlana Makarovič in Boris A. Novak na letošnji Prešernovi proslavi

© RTV SLO

Ministrstvo za kulturo pripravlja spremembe zakona o Prešernovi nagradi, s katerimi bi organizacijo - vključno z izborom avtorja - proslav ob slovenskem kulturnem prazniku iz rok Upravnega odbora (UO) Prešernovega sklada prenesli na Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve, ki bdi nad vsemi drugimi državnimi proslavami.

Kot so zapisali na ministrstvu za kulturo, so se pri pripravi in izvedbi proslave ob slovenskem kulturnem prazniku, na kateri podeljujejo Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada, pojavile nekatere organizacijsko tehnične nejasnosti in posledično tudi vprašanja formalne odgovornosti za izvedbo proslave. Nekaj podobnih težav je že bilo tudi v preteklih letih, saj razmerje med UO Prešernovega sklada in ministrstvom za kulturo glede organizacije proslave ni povsem dorečeno.

Poglaviten cilj predlaganih sprememb zakona je, da se odločanje o vseh državnih proslavah uredi na primerljiv način in sicer tako, da organizacijo proslav ob slovenskem kulturnem prazniku prevzame Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve.

Slednjega sestavljajo predstavniki različnih vej oblasti in različnih državnih organov ter civilne družbe, s čimer so konsenzualno zastopani najrazličnejši vidiki, predvsem pa ima odbor izkušnje na področju organizacije velikih prireditev in reden stik z dogajanjem. Če naj bodo proslave uspešne, je pomembno tvorno sodelovanje z avtorji od začetka njihovega snovanja, saj se le tako lahko zagotovi, da bo umetniški program kvaliteten, realno izvedljiv, zanimiv za dovolj širok krog občinstva in tudi finančno smotrn. Koordinacijski odbor razpolaga s potrebnimi produkcijskimi zmogljivostmi in znanji, da to izpelje, so še zapisali na ministrstvu.

Ministrstvo tudi predlaga, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku, saj gre za spremembi le dveh členov zakona.

Jožef Muhovič, predsednik UO Prešernovega sklada, je za Delo potrdil, da so s predlogom seznanjeni, saj so ga prejeli na mizo na 21. redni seji 27. junija. Ker pa je gradivo prispelo v zadnjem trenutku, razprava o njem po njegovih besedah na tej seji ne bi bila regularna. O predlogu bodo razpravljali na svoji 22. redni seji oktobra, še poroča današnje Delo.