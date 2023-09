Interaktivna plesna predstava z VR očali

Premiera predstave Plešoči (p)ogledi

Na Odru 360 Španskih borcev bodo danes premierno uprizorili interaktivno plesno predstavo Plešoči (p)ogledi / Dancing Audience, ki je nastala v sodelovanju med En-Knap in Fabien Prioville Dance Company. Občinstvo si bo nadelo VR očala, plesalci pa se bodo v živo interaktivno odzivali z gibi in ustvarjali dinamično in vzajemno plesno izkušnjo.

Kot so zapisali pri Zavodu En-Knap, predstava Plešoči (p)ogledi ponuja potopitveno plesno izkušnjo, ki premika meje realnosti in virtualnosti skozi medij VR plesnih filmov.

"Telo občinstva postane posrednik, ki povezuje virtualni svet, ki ga občinstvo vidi skozi VR naglavno opremo, in fizično realnost, ki jo čuti, sliši in voha. Plesalci v živo izrabljajo prostor okrog VR občinstva, med obojimi vznika interakcija, ki jih veže nase, premošča dve ločeni realnosti in ustvarja resnično transformativno plesno izkušnjo," so pojasnili.

"Večinoma me zanima tehnologija, ki jo imajo ljudje v rokah. To postaja že poklic. Kako tehnologija vpliva na naše življenje, naše odnose? Če v središče postaviš, kaj ljudje uporabljajo, ne kaj vedo, se nenadoma dotakneš drugačnega občinstva," je dejal Fabien Prioville.

Kanadski koreograf in plesalec se je znova znašel "v objemu virtualne resničnosti. Za razliko od Rendez-Vous (2018) sta zasedba in občinstvo, tisto z naglavno opremo, potopljena v čisto virtualnost, ne vsakdanjost, stroge, vseeno igrive samostojne koreografije, iz katere vznika interaktivnost...," piše v najavi predstave.

Fabien Prioville je končal študij na Centre national de danse contemporaine (Cndc) v Angersu. Sprva je sodeloval z Edouardom Lockom in njegovo zasedbo La La La Human Steps v Montrealu, nato pa se je pridružil Philippu Blanchardu v Stockholmu. Leta 1999 je postal član plesne hiše Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. Nastopal je tudi v nekaj filmih, med drugim v filmu Govori z njo (2002) Pedra Almodovarja in v Pini (2011) Wima Wendersa. Od leta 2006 dela kot samostojni plesalec in koreograf.

Leta 2010 je ustanovil svojo plesno zasedbo in postal član plesne mreže iDAS NRW. Delo njegove zasedbe obsega različne medije, od virtualne resničnosti in sodobnih tehnologij do raziskovanja globoko osebnega in čustvenega tkiva v posameznikih. Pri razvoju VR plesnih filmov za prizorišča so z njimi sodelovali ugledni festivali, kot so Lyon Dance Biennial, Festival Tokio in Open Look Sankt Peterburg.