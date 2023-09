TV komentar / Vračajo se v času SDS-prevzema umaknjeni novinarji in voditelji

Voditelja prve prenovljene oddaje Arena, Jan Novak in Elen Batista Štader

Pretekli teden se je končno zgodilo: od SDS nastavljena urednica informativnega programa TV Slovenija Jadranka Rebernik je odstopila, na njeno mesto pa je vršilec dolžnosti direktorja televizije postavil za začasno urednico dolgoletno novinarko in še nedavno dopisnico iz Berlina Polono Fijavž. In čeprav smo, vajeni RTV Slovenija, pričakovali, da se bosta začeli natezanje in mečkanje, je Polona Fijavž hitro imenovala nove vršilce dolžnosti področnih urednikov ter z uredniških in voditeljskih mest odstranila vse, ki so bili del nasilnega prevzema javne televizije s strani Janševe SDS ali v njem sodelovali. Kar je seveda edino logično: na ta mesta sodijo novinarji, ne pa ljudje, ki so bili tja pripeljani naravnost iz kabineta nekdanjega predsednika vlade Janeza Janše in njegovih medijev v slamnati lasti madžarske vlade (dejansko pa gre seveda za medije, ki jih obvladuje SDS).