TV komentar / Otroci, pustite šolo, prvi milijon vas čaka za vogalom!

Zaslužiti milijon s POP TV!

Adi Omerović v pogovoru s predsednico kluba Poslovnih angelov Slovenije Nino Dremelj

Slovenija ima res izjemno dolgo zgodovino nasedanja piramidnim igram. Koliko ljudi je konec osemdesetih verjelo, da jim bo preprodaja čistil prinesla hišo! In koliko jih je verjelo, da bodo s Catch the cash prej ali slej postali milijonarji. Spet naslednji paket Slovencev je verjel, da bo delovala piramidna igra nakupov italijanskih fiatov pri Sandiju Grubeliću! Preživeli smo borzno vročico, pidovske barone, bitcoin in rudarjenje z njim, pa naložbe v zagonska podjetja …