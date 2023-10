»Grozljivo se mi zdi, v kakšnem porastu je pri nas družinsko nasilje«

IZJAVA DNEVA

"Zavedam se pač, da so žrtve umorov, o kakršnih pišem, večinoma ženske. Sicer to lahko zavijemo v fikcijo in dodamo zanimive, fikcijske motive – v Belem volku je šlo za neizmerno ljubezen do ženske in tudi do volkov, ki so antagonistu rešili življenje – vseeno pa skušam ostati na realnih tleh, kar se tiče dejstva, da so storilci večinoma moški."

"Grozljivo se mi zdi, v kakšnem porastu je pri nas družinsko nasilje, nasilje, ki se dogaja med štirimi stenami – in to v vseh družbenih slojih, ne glede na izobrazbo in premoženje, v ruralnem in v urbanem okolju. V teh primerih so skoraj brez izjeme žrtve ženske, storilci pa njihovi partnerji. O tem se še vedno premalo govori, še posebej o vzgoji in o vzorcih, ki jih podedujemo od svojega okolja."

(Pisateljica Irena Svetek, avtorica kriminalne trilogije, o tem, da njeni moški kolegi pogosto za morilke izberejo ženske; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)