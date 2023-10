Saga bratov Lehman in njihovih potomcev skozi vzpone in padce družinskega posla

Premiera Trilogije Lehman avtorja Stefana Massinija v režiji Petra Petkovška

© Miha Fras

V Mini teatru bo danes, 8. oktobra ob 19.30 premiera drame Trilogija Lehman avtorja Stefana Massinija, v adaptaciji Bena Powerja, ki jo je režiral Peter Petkovšek. Trilogija Lehman je saga imigrantske rodbine, ki spremlja brate Lehman in njihove potomce skozi vzpone in padce družinskega posla .Predstava je bila leta 2022, v produkciji gledališča National Theatre v režiji Sama Mendesa in v izvedbi Simona Russela Bealea, Adama Godleya in Bena Milesa, nominirana v kar osmih kategorijah nagrad Tony, prejela pa je kar pet nagrad: nagrado za najboljšo predstavo, nagrado za najboljšo režijo, nagrado za najboljšo igro igralca v glavni vlogi, nagrado za najboljše oblikovanje svetlobe ter nagrado za najboljšo scenografijo.

Po besedah režiserja je drama napisana v blank verzu in v pripovednem stilu. Spominja na dolge epske pesnitve, ki so se prenašale preko ustne tradicije z vzorci ponavljanja in se s stalnimi epiteti ohranjale v spominu pripovedovalca. "Priredba za tri igralce zaostri in izpostavi vsakega od treh pripovedovalcev ne le kot nosilca zgodbe, ampak tudi nosilca časa in več generacij likov, od temeljnih protagonistov do zgolj epizodnih mimoidočih. Gonilo razvoja finančnega sistema, ki temelji na ideji večne rasti, predstavi skozi privlačno prizmo družinske sage in nam ponudi več generacij članov družine Lehman kot sidrišča in točke vživljanja," pravi režiser.

© Miha Fras

V epski strukturi, bibličnih referencah in vzdušju povesti se skriva tudi odsev sistema, ki je zgrajen zgolj na zaupanju, na niču...“Denar je duh. / Denar so številke. / Denar je zrak.”, pravi eden od likov v drami, ki je borzni posrednik. Če je denar osnovna dobrina s katero operira banka, je pravzaprav vse zgrajeno na niču, ki se ga obdeluje, premetava, deli, šteje, preoblikuje, dodaja ničle in ničle ter iz njega dela še večji nič – kot prazen papir, tabula rasa, ki mu daje vrednost jezik, namen in besede. Besede imajo namreč moč (na)povedati zgodbo ali celo prihodnost.

Peter Petkovšek,

režiser

Po besedah dramaturga Urbana Zorka je italijanski dramatik Stefano Massini Trilogijo Lehman (2010) napisal razmeroma hitro: dve leti po globalnem finančnem debaklu, ki ga je sprožil prav propad korporacije “prevelike, da bi propadla”, septembra leta 2008. V mesecih in letih zatem je ime Lehman Brothers pomenilo pohlep vodilnih, masivne deložacije in krepko omajane temelje svetovne ekonomije, ki so v letih zatem načeli (tudi) naše in sosednja gospodarstva.

Zgodba banke Lehman Brothers se začne, ko leta 1844 iz malega Rimparja na Bavarskem v New York emigrira Heyum (Henry) Lehman, opremljen s tradicijo, talmudskimi principi dela in s predanostjo. Kmalu se mu pridružita mlajša brata in skupaj se poženejo v lov na ameriške sanje. Iz male trgovinice v Alabami sčasoma zraste četrta največja investicijska banka v New Yorku in stare vrednote, tesno zakoreninjene v aškenaško tradicijo, se umaknejo gonu za denarjem."

"Družina se umakne lupini korporacije: nazadnje v podjetju ni več nikogar s tem priimkom in Lehman je le še magična beseda na pročelju nebotičnika na Wall Streetu. Beseda, ki je leta nazaj nemara vdihnila življenje mehanizmu (ali bitju), ki po judovski tradiciji vstane zato, da svojim stvarnikom pomaga – ali pa vse uniči?," še zapiše dramaturg.

V predstavi nastopajo: Igor Samobor, Branko Šturbej in Gal Oblak. Režiser in prevajalec: Peter Petkovšek, dramaturg: Urban Zorko, scenografinja: Sara Slivnik, kostumografinja: Gordana Bobojević, skladatelj: Peter Žargi, oblikovalec luči: Jaka Šimenc, scenski gib:Urša Rupnik, lektorica: Barbara Rogelj, umetniški svetovalki: Eva Kraševec in Tatjana Stanič.