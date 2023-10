TV komentar / Ko so politiki še imeli znanje in predvsem pogum

Nastop Danila Türka v Odmevih je bil kot korak v preteklosti

Nekdanji pomočnik generalnega sekretarja ZN Danilo Türk v pogovoru z Igorjem E. Bergantom

© TV Slovenija

Konec političnega uravnoteževanja na TV Slovenija in ponoven zagon normalnega profesionalnega novinarstva prinašata tudi konec anksioznosti za gledalce. Zdaj nismo več v smrtni grozi, kakšnega neotesanega ali nevednega gosta iz vrst desne kvazi inteligence bomo morali gledati pa tokrat v Odmevih. In ko se je v torek v studiu Odmevov kot gost pojavil bivši predsednik republike in nekdanji pomočnik generalnega sekretarja Združenih narodov Danilo Türk, smo vedeli, da bomo dobili to, kar od medija pač pričakujemo: kakovostno analizo dogajanja v Izraelu in Gazi, začinjeno z geostrateškim uvidom. In to se je tudi zgodilo.